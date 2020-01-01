مورينيو ينافس مانشستر يونايتد على مدافع ريال مدريد

منافسة شرسة من يوفنتوس ونابولي كذلك

يستعد سيرجيو ريجيلون ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، للرحيل عن صفوف الفريق بحثاً عن تجربة جديدة في الميركاتو الصيفي.

ريجيلون لعب الموسم الماضي، مُعاراً من ريال إلى إشبيلية، حيث ظهر بصورة مميزة مع الفريق الأندلسي، وساهم في الحصول على لقب الدوري الأوروبي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن المدرب زين الدين زيدان، يفضل التخلي عن اللاعب رغم تألقه في الإعارة، وذلك لاقتناعه بالثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي بهذا المركز.

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وهو الأمر الذي جذب اهتمام مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير، حيث يعمل على تدعيم مركز الظهير الأيسر بسوق الانتقالات الحالي.

ويأتي ذلك نظراً للمشكلة التي يعانيها الشياطين الحمر في هذا المركز، لهبوط مستوى لوك شاو ونقص خبرة الشاب براندون ويليامز.

مانشستر يواجه كذلك منافسة شرسة على ضم ريجيلون، من جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، الذي يبحث عن ظهير أيسر جديد هذا الصيف.

إشبيلية ونابولي وكذلك يوفنتوس يريدون التعاقد مع صاحب الـ23 سنة، في صفقة قد تصل قيمتها من 25 إلى 30 مليون يورو.

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ومن جانبه يرحب ريال بالتخلي عن مدافعه، ولكن بشرط وجود إمكانية إعادة شراء اللاعب في المستقبل، مثلما حدث مع ألفارو موراتا.

ومن المقرر أن يتم حسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، وسط إصرار أكبر من مانشستر يونايتد على إتمام الصفقة.