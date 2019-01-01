مورينيو يمدح مانشستر سولشار عقب إقصاء باريس سان جيرمان

مورينيو يشيد بعمل سولشار بعد نجاح مانشستر يونايتد في إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

امتدح جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد مدرب الشياطين الحمر الحالي أولي جونار سولشار بعد قيادته الفريق للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد قلب الطاولة على باريس سان جيرمان وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعوض خسارته ذهابًا بهدفين نظيفين.

وعقب المباراة امتدح الجميع مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولشار، وكان أبرزهم المدرب السابق لليونايتد جوزيه مورينيو.

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بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وقال مورينيو إن العمل الي قام به سولشار في هذه الفترة القصيرة مع مانشستر يونايتد يستحق كل الاحترام والإشادة والتصفيق.

وأضاف: "مانشستر يونايتد في الوقت الحالي أصبح لديه شخصية كبيرة، وهذا كان أمرًا مهمًا سواء لمانشستر أو لأي فريق"

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يذكر أن جوزيه مورينيو أصبح أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد خلفًا لسانتياجو سولاري بعد خروج الفريق الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.