مورينيو يكشف عن فخره لمنح تشيك الظهور الأول في البريميرليج

المدرب البرتغالي جوزية مورينيو يُعرب عن فخره بمنحه الظهور الأول لبيتر تشيك

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب المدرب البرتغالي جوزية مورينيو عن فخره بمنح الحارس التشيكي بيتر تشيك الظهور الأول في البريميرليج، وذلك عام 2004 عندما كان مورينيو وقتها مدربًا لتشيلسي.

وكان بيتر تشيك قد أعلن اليوم اعتزاله كرة القدم نهائيًا عقب ختام الموسم الحالي.

رسمياً - تشيك يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

ولعب تشيك مع تشيلسي منذ عام 2004 حتى عام 2015، قبل أن ينتقل لآرسنال الذي يلعب له حتى الآن.

ولا يشارك تشيك بالتشكيلة الأساسية للمدفعجية حاليًا، وأصبح بديلًا للحارس الألماني لينو، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في الصيف المقبل، ليسدل الستار على مسيرة كروية دامت 20 عامًا منها 15 عامًا في البريميرليج.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بالفخر كوني المدرب الذي منح له فرصة الظهور في البريميرليج ومنحه القميص رقم واحد في عمرٍ صغير، ولكن بعد هذا اليوم فأن الفضل يعود له لكل ما حققه، أرقامه وأدائه والمباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة وألقابه والاحترافية التي يتمتع بها، هي ما جعلته كذلك".

كما أضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق: "إنها خسارة كبيرة لكرة القدم أن نرى اعتزاله، ولكنك لا تستطيع محو التاريخ، أهنئه على مسيرته العظيمة".

يذكر أن تشيك توج مع تشيلسي بالبريميرليج ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2012.