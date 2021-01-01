مورينيو يكشف سبب رفضه العمل في ألمانيا وفرنسا ويؤكد: سأدرب منتخبًا يومًا ما!

يعشق الضغوطات..

اعتبر جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام السابق، أنه يفضل العمل في الدوري الإنجليزي عن التدريب في ألمانيا وفرنسا بسبب ما سيجده من ضغوطات بالبريميرليج.

وكان السبيشال وان قد تمت إقالته الشهر الماضي من تدريب توتنهام لسوء النتائج، في ثالث تجربة لم تكلل بالنجاح له في إنجلترا بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد.

الاستثنائي بدأ يعمل في مجال التحليل بالفترة المقبلة، وخلال حديثه لشبكة TalkSport كشف أنه يخطط أيضًا للعمل في تدريب أحد المنتخبات بالمستقبل.

مورينيو قال "ليس لدي أي خطط الآن، أنا أواصل حياتي الطبيعية، أشعر بالانتعاش، أشعر بالهدوء، أنا في عطلة".

كما أضاف "لدي المزيد من الوقت لأكون في المنزل وللعمل في التحليل، سأنتظر العودة إلى كرة القدم، ليس فقط للنادي المناسب، بل للثقافة المناسبة".

وواصل "في ألمانيا وفرنسا، إذا دربت النادي أ (بايرن) أو النادي ب (باريس سان جيرمان)، فأنت تعلم مصيرك (تحقيق الدوري)، في إنجلترا المنافسة على أعلى مستوى، هذا ما جذبني".

وأردف المدرب البرتغالي "كل شيء يتعلق بالضغط أنا أريده، سأختار الضغط دائمًا، أرفض الذهاب إلى بلد لا توجد فيها ضغوطات، أرفض ذلك بوضوح".

أما عن تدريب أحد المنتخبات، فقال "في يوم من الأيام أريد أن أفعل ذلك، أريد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم".

وأتم "يمكنني تدريب أي منتخب، البرتغال أو غيره، ستكون البرتغال طبيعية أكثر لأنني أريد تحقيق هذا الشرف، ولكن أيضًا إذا قبلت العمل في دولة أخرى، فسيكون نفس الشعور بالشرف".

الجدير بالذكر أن مورينيو بعد إقالته من توتنهام ارتبط بتدريب فالنسيا في الموسم المقبل على إثر العلاقة القوية التي تربط وكيله جورج مينديش بمالك الخفافيش بيتر ليم.