مورينيو يرفض مقارنة توتنهام بريال مدريد ويهاجم التحكيم

بداية هجومية نارية لسبيرز

علق مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على المقارنات بين فريقه الحالي والسابق في ريال مدريد، كما أدلي برأيه في الجدل التحكيمي المُثار مؤخراً بخصوص تقنية الفيديو.

وسجل سبيرز حتى الآن 15 هدفاً في البريميرليج، الأعلى بين جميع الفرق، كما هز لاعبوه الشباك 19 مرة في آخر أربع مباريات بكل المسابقات.

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وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي للقاء بيرنلي: "أرفض تلك المقارنة، في ريال مدريد امتلكت لاعبين مهاجمين رائعين وقمنا ببناء الفريق على ذلك الأساس بشكل معين".

وأكمل: "يجب أن أكون صريحاً، هنا نملك لاعبين مميزين في الهجوم ولكن نبحث أكثر عن الاستقرار والتوازن، وخصوصاً في الخط الخلفي، نحتاج للتحسن، الأمر يتعلق بالمجموعة وليس الفرديات".

وحول رأيه في مستوى التحكيم مؤخراً: "الاهتمام بتل الواقعة (فان دايك وبيكفورد) برأيي سببه حكم الفيديو، بدونه الأمور تحدث في الملعب وتعتبر بشرية، الحكام بشر ويخطئون".

واستمر: "تعرفونني جيداً منذ سنوات، لا أتقبل الأخطاء بسهولة ولكن تعلمت تقبل الأخطاء البشرية، ولكن لا أتقبل أخطاء الفار، المشكلة في تلك الواقعة هو أن الفار كان حاضراً".

وختم: "كيف حارس بورتو قدمه كادت لتتعرض للكسر ثم تتحول لركلة جزاء ضده؟ نفس الأمر في وضعية بيكفورد، الخطأ ليس بسبب الحكم الذي يشاهد مباراة على سرعة 100 متر في الساعة، ولكن في حكام الفيديو".

وتعرض فيرجيل فان دايك لإصابة بالغة على مستوى أربطة الركبة ستبعده لعدة أشهر بعد التدخل العنيف من حارس إيفرتون جوردان بيكفورد بلقاء الديربي الأسبوع الفائت.