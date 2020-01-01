مورينيو يفتح النار على الجيل الحالي ويؤكد: شجار سون ولوريس "صحي"

تصريحات قوية للغاية من الاستثنائي..

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن اختلاف طبيعة الزمن والتواصل بين اللاعبين في الفترة الحالية عن السابقة، معتبرًا أنه يكره الصمت في غرف خلع الملابس وفي نفس الوقت لا يطيق الحديث كـ"المونولوج" لمدة 20 دقيقة أمام لاعبيه بدون تفاعل منهم.

تصريحات السبيشال وان تأتي بعد أيام قليلة من أزمة نشبت في أرض الملعب بين قائد السبيرز هوجو لوريس وهيونج مين سون مع نهاية الشوط الأول لمباراة إيفرتون، قبل أن تظهر الكاميرا تصالحهما بين الشوطين.

مورينيو من أكثر المدربين شهرةً بالقدرة على التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، بيد أن هذه القدرة الخارقة التي جعلته معبودًا للاعبي إنتر وتشيلسي وحتى ريال مدريد، تراجعت كثيرًا في تجربته مع مانشستر يونايتد وتبدو كذلك مع السبيرز.

المزيد من الفرق

البرتغالي في تصريحات إعلامية قال "إذا فكرت بشكل عام مقارنةً بأمثلة من الماضي أثناء عملي كمساعد مدرب في برشلونة أو مدرب في بورتو، قبل 25 عامًا أو نحو ذلك، فإن اللاعبين كانوا يتواجدون معًا طوال الوقت".

"لا يوجد بلاي ستيشن أو إكس بوكس أو وسائل للتواصل الاجتماعي مع بداية ظهور الهواتف المحمولة لكن اللاعبين كانوا يقضون كل الوقت معًا، حتى عندما نذهب إلى الفندق، معًا طوال الوقت، ومن هنا يكون من السهل تطوير الحميمية والثقة وبناء ديناميكية معينة في المجموعة".

"الآن في الفندق كل لاعب لديه حجرته ولكنه ليس وحده، إنهم على تطبيق فيس تايم أو زووم، إنهم معًا على وسائل التواصل الاجتماعي يلعبون، لكنهم ليسوا في حاجة إلى التشارك على أرض الواقع، إنه مجرد شيء في المجتمع حيث التفاعل موجود ولكن نوعه مختلف".

"نحن بحاجة إلى تحفيز اللاعبين طوال الوقت، وليس أن يكون كل لاعب منهم في قوقعته الخاصة، إنه جهد جماعي وكرة القدم رياضة جماعية لا تلعب فيها بمفردك، يجب أن يكون الفريق أكثر من مجرد مجموعة من الأشخاص".

"أنت بحاجة إلى التفاعل والتواصل ومشاركة الأفكار، تحتاج مناقشة ما حدث في المباراة بين اللاعبين، نحتاج إلى تحفيز بعضنا البعض، أعتقد أن بعض المدربين لا يفعلون ذلك الأمر".

كما أضاف "أنا أكره الصمت في غرفة خلع الملابس، وفي الاجتماعات أكره أن أكون كالمونولوج، أتحدث بدون 20 دقيقة من دون تفاعل، إنها طريقتي في القيادة".

وعن واقعة سون ولوريس "أقول ذلك دائمًا في الفرق الفائزة، وأخبرت اللاعبين أنني أستطيع التحدث عن الفرق الفائزة لأنني أنتمي إلى بعضهم، هناك أشياء غير قابلة للتفاوض مثل موقف معين، الروح العالية في دمنا والشخصية، بعد ذلك يمكنك أن تكون جيدًا في يوم ويوم آخر لا".

"لا توجد قدرة على التنبؤ في عالم كرة القدم، فأنت أحيانًا تستحق أن تفوز ولكنك لا تفوز، ولكن كما قلت هناك بعض الأشياء غير قابلة للتفاوض مثل الشخصية، في بعض الأحيان عليك أن تكون مصدرًا تحفيزيًا لزميلك في نفس الفريق، يؤدي ذلك أحيانًا إلى خلاف ونقاشات، هذا وارد".

وأتم "لذا، كنت سعيدًا جدًا بموقف الفريق أثناء مباراة إيفرتون، بالطبع كنت أفضل أن تكون هذه المناقشة الصغيرة داخل غرف خلع الملابس وليس في الخارج حيث يمكن للناس تفسيرها بطريقة مختلفة، لكنني أعتقد أنها كانت شيئًا جديدًا للفريق، شيء يفعله اللاعبون أكثر داخليًا وينمون سويًا".

الجدير بالذكر أن توتنهام قد فاز على إيفرتون بهدف نظيف من توقيع جيوفاني لو سيلسو ليصل إلى المركز الثامن بفارق نقطتين فقط عن غريمه آرسنال في المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي من الأدوار التمهيدية.