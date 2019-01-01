مورينيو يفتح الباب أمام عودته إلى ريال مدريد

سبيشال وان لا يستبعد العودة لتدريب نادي ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

لم يستبعد جوزية مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد العودة لتدريب فريق ريال مدريد، وذلك في حواره لقناة بي إن سبورتس.

وكان المدرب البرتغالي قد سبق له تدريب النادي الملكي منذ صيف عام 2010 حتى عام 2013، وفاز معه بعدة ألقاب أبرزها الدوري عام 2012 وقبلها كأس الملك على حساب برشلونة عام 2011.

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كما قاد مورينيو ريال مدريد للعودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الغياب.

ولا يرتبط مورينيو حاليًا بتدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وعندما تم سؤاله عن إمكانية عودته لنادٍ دربه من قبل قال مورينيو: "إذا امتلك الفريق خطة مستقبلية واضحة وكانت طموحاته واضحة لما لا، في حال طلب عودتك لنادٍ عملت معه من قبل هذا شيء يدعو للفخر، ريال مدريد نادٍ كبير ولديه ثلاثة عشر لقبًا في دوري أبطال أوروبا".