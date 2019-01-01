مورينيو يفتح الباب أمام التدريب في البوندسليجا!

سبيشال وان لا يمانع خوض تجربة في الدوري الألماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأنه لا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري الألماني.

المدرب البرتغالي أكد على رغبته للفوز بالدوري المحلي في دولة خامسة مختلفة، بعد أن فاز في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

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ولا يرتبط المدرب البالغ من العُمر 56 عامًا بتدريب أي فريق حاليًا بعد رحيله عن قلعة أولد ترافورد في ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو الذي سبق له التتويج بالدوريات المحلية مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد: "أود الفوز بالدوري في دولة خامسة مختلفة والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، ولكني لا أحصل أبدًا على ما أريده، في حال عُرض عليا أن أدرب في ألمانيا لم لا؟ فهي بلد لم أدرب فيها من قبل، لننتظر ونرى".

يذكر أن مورينيو كان قد سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو وتشيلسي.