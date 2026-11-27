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رفض جوزيه مورينيو المقارنات بين جود بيلينجهام وزين الدين زيدان، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حققه ريال مدريد على بي إس في آيندهوفن بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا. وتطرق المدرب البرتغالي إلى الضجة المتزايدة خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، مقدمًا رأيًا متزنًا حول الطريقة التي ينبغي أن يُنظر بها إلى نجمَي خط الوسط الكبيرين.

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مورينيو يغلق باب المقارنة بزيدان

نأى مورينيو بنفسه عن الجدل المتصاعد الذي يربط بيلينجهام بزيدان. وظهرت هذه المقارنات في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما قدّم لاعب وسط منتخب إنجلترا أداءً لافتًا على الساحة الأوروبية.

بيلينجهام حصد إشادة واسعة عقب الانتصار 5-1 على بي إس في في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. ودفع أداؤه المهيمن المتابعين إلى عقد مقارنات بينه وبين صانع الألعاب الفرنسي الأسطوري. لكن عندما سُئل مورينيو عن هذا الربط خلال التزاماته الإعلامية يوم الجمعة، أوضح أنه لا يرغب إطلاقًا في وضع اللاعبَين في مواجهة أحدهما مع الآخر.

عصران مختلفان ومكانة نخبوية واحدة

وبدلًا من المفاضلة بين قدرات لاعبَي الوسط، شدد المدرب البرتغالي على أن كلا اللاعبَين يستحق أن يُقيَّم ضمن حقبته فقط. ويرى مورينيو أن الفوارق بين الأجيال تجعل المقارنات المباشرة بلا جدوى.

«لا أحب مقارنة لاعبي كرة القدم من أجيال مختلفة»، هكذا صرّح مورينيو للصحفيين يوم الجمعة. «كان زيدان أحد أفضل لاعبي جيله، أما جود فهو بالفعل أحد أفضل لاعبي جيله».

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أرقام بيلينجهام المبهرة ونظرته المتواضعة

وتغذّت الإشادات المحيطة ببيلينجهام من ثبات عطائه طوال الموسم الحالي. وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط، سجّل لاعب الوسط بالفعل سبعة أهداف في 18 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم.

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وزاد أداؤه في الفوز الكاسح بخماسية على بي إس في من تسليط الأضواء عليه. ومع ذلك، ورغم صعوده السريع وتنامي تأثيره في مدريد، يبقى الدولي الإنجليزي متواضعًا في نظرته إلى مكانته في تاريخ كرة القدم.

وعندما واجه المقارنات ذاتها في وقت سابق، قلّل بيلينجهام نفسه من حجم الضجة، مؤكدًا أن زيدان كان «أفضل بكثير» منه.

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التركيز على ألافيس

يستعد بيلينجهام وزملاؤه حاليًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراتهم المقبلة في الليجا. وسيسعى الدولي الإنجليزي إلى المساهمة مجددًا مع ريال مدريد، الذي يطمح إلى حصد النقاط الثلاث أمام جماهيره. ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.