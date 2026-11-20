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اكتفى جوزيه مورينيو بإجابة مقتضبة عندما سُئل عن البرتغال خلال فترة التوقف الدولي في غياب كريستيانو رونالدو، إذ حصر مدرب ريال مدريد تصريحاته في رغبته بفوز منتخب بلاده، متجنبًا الخوض في مزيد من الجدل.

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إجابة مقتضبة بشأن البرتغال

اكتفى جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بتصريحات مقتضبة عندما سُئل عن خوض البرتغال مبارياتها خلال فترة التوقف الدولي دون كريستيانو رونالدو. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل عودة ريال مدريد إلى منافسات الليغا بمواجهة سيلتا فيجو، اقتصر تعليقه على تمنياته بالتوفيق لمنتخب بلاده.

وقال مورينيو: «بصفتي برتغاليًا، الشيء الوحيد الذي سأقوله هو أنني أريد دائمًا أن تفوز البرتغال. بعد ذلك، أغسل يديّ من الأمر ولن أعلّق أكثر».

تاريخ مشترك في ريال مدريد

جمع مورينيو وكريستيانو رونالدو فصلٌ بارز في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013. وعلى مدار ثلاثة مواسم معًا، توّجا بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2010-2011، ولقب الليغا في موسم 2011-2012، وكأس السوبر الإسباني عام 2012.

وخلال تلك الحقبة في مدريد، سجّل رونالدو 168 هدفًا وقدّم 49 تمريرة حاسمة في 164 مباراة بمختلف المسابقات. وقد جلبت شراكتهما ألقابًا كبرى، كما شهدت متطلبات تكتيكية صارمة ولحظات حظيت باهتمام واسع.

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التركيز على الالتزامات مع النادي في إسبانيا

ويؤكد رفض مورينيو التوسع في الحديث عن الشؤون الدولية تركيزه التام على جدول مباريات ريال مدريد. فبعدما أمضى فترة التوقف الدولي في تجهيز لاعبيه المتاحين في مدريد، يعيد المدرب توجيه الاهتمام نحو الالتزامات المحلية والأوروبية.

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ومع توالي مباريات الليجا ومسابقات الكؤوس بوتيرة متسارعة، يفضّل المدرب إبعاد القضايا الدولية عن دائرة النقاش، إذ تبقى أولويته الفورية تحقيق النتائج على أرض الملعب مع ريال مدريد.

الأنظار نحو سيلتا والمرحلة المقبلة

ويقود مورينيو ريال مدريد الآن في مواجهة سيلتا فيجو يوم السبت ضمن منافسات الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو. وتفتتح هذه المباراة فترة مزدحمة تضم ثلاث مباريات في ثمانية أيام، في وقت يواصل فيه الفريق المدريدي المنافسة على عدة جبهات.

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وأي مستجدات أخرى بشأن البرتغال أو رونالدو تبقى خارج دائرة اهتمام مورينيو الفوري، في الوقت الذي يجهّز فيه فريقه لصافرة البداية.