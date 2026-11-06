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قدّم مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو تأملاً عميقاً بشأن كريستيانو رونالدو عقب العناوين الأخيرة التي أحاطت بالنجم البرتغالي. وبعد أن عملا معاً في البرنابيو بين عامي 2010 و2013، أكد مورينيو أن اعتزال رونالدو في نهاية المطاف يستحق تكريماً يليق به.

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مورينيو يتحدث عن نجمه السابق رونالدو

تحدث المدير الفني لريال مدريد جوزيه مورينيو إلى الصحافة قبل مباراة فريقه في الدوري الإسباني أمام فالنسيا، حيث خصص بعض الوقت للرد على التطورات الأخيرة المتعلقة بنجم البرنابيو السابق كريستيانو رونالدو، عقب قرار المهاجم اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال. وقد جمعت بين الثنائي فترة ناجحة للغاية امتدت ثلاث سنوات في العاصمة الإسبانية بين عامي 2010 و2013، تعاونا خلالها في 164 مباراة بجميع المسابقات، وتوّجا معًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2011-2012.

وشدد مورينيو على أن أي قرارات تُتخذ بشأن مسيرة المهاجم يجب أن تحظى بالاحترام الكامل من المجتمع الكروي.

وسارع المدرب البرتغالي إلى توضيح أن الإعلان الأخير لا يعني نهاية أيام رونالدو في الملاعب.

احترام لطموحات رونالدو المستمرة في مسيرته

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين عندما سُئل عن مواطنه الأيقوني: "لا أريد التكهن أكثر من مجرد التعليق؛ هذا القرار يجب أن يُحترم، وأنا بالطبع أحترمه".

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وأتبع: "إنه ليس اعتزالًا. كل من يعرفه يدرك أنه لا يزال يملك أهدافًا في مسيرته".

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وأوضح مدرب ريال مدريد: "الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أنه عندما يحين اعتزاله كلاعب كرة قدم، يجب أن يكون ذلك في يوم مختلف عن الأمس".

مورينيو يهدّئ الحديث عن التحول إلى التدريب

وعندما سُئل عما إذا كان يتصور انتقال المهاجم الأسطوري إلى دور تدريبي بعد اعتزاله، بقي مورينيو واقعيًا.

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وأشار مورينيو: "هل أراه مدربًا؟ لا أعرف ما قد يدور في ذهنه، لكن الوقت ما زال مبكرًا جدًا".

وأعاد مدرب ريال مدريد تركيزه إلى شؤون الفريق، معترفًا بالأثر العميق الذي تركه رونالدو على تاريخ النادي الحديث.

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ريال مدريد يواصل المضي قدمًا بقيادة مورينيو

يدخل فريق مورينيو الجولة الثانية عشرة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متأخرًا عن المتصدر برشلونة.

ويسعى ريال مدريد إلى تمديد سلسلة انتصاراته المتتالية في سبع مباريات بجميع المسابقات، بعد الفوز 3-2 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا.

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ويعيد عملاق العاصمة تركيزه إلى الالتزامات المحلية وهو يستعد لمواجهة فالنسيا على ملعب الميستايا.