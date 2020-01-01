مورينيو يعد بكسر قواعد التباعد المجتمعي من أجل أنشيلوتي

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يعد باحتضان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون وكسر قواعد التباعد المجتمعي.

وعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام باحتضان نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون عندما يقابله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها إنه ينوي كسر قواعد التباعد المجتمعي بسبب حبه الجارف لأنشيلوتي.

وقال مورينيو: "الكل في كرة القدم يحب كارلو أنشيلوتي بشكل واضح، بسبب ما هو عليه كمدرب وكشخص".

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وأضاف: "حتى لو لم تكن تعرفه كشخص بشكل جيد فلابد أنك تعرفه كمدرب، أنا أحب طريقته للغاية وأراه كواحد من أفضل المدربين في العالم بآخر عقدين".

وأردف: "تواجده في الدوري الإنجليزي يمنح البطولة ميزة وأفضلية كبيرة، وكذلك وجوده في إيفرتون يميزهم بشكل واضح".

وأكمل: "لقد تقابلنا في العديد من المناسبات من قبل، أنا أحبه للغاية وسأكسر قواعد التباعد المجتمعي وأقوم باحتضانه عندما أقابله".

جدير بالذكر أن مورينيو سيواجه أنشيلوتي في الدوري الإنجليزي مساء الإثنين على ملعب فريق توتنهام ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من البطولة.