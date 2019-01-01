مورينيو يطلب من موراتي التوسط لإعادته إلى إنتر

وإدارة إنتر تفضل اسماً آخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث تقرير في الصحافة الإيطالية صباح السبت عن اتصالات بين جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، ورئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي بخصوص عودة الأول لتدريب النيراتزوري.

وتم طرح اسم مورينيو كأحد البدلاء المقترحين من قبل الصحافة لخلافة المدرب الحالي لوشيانو سباليتي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت "توتوسبورت" أن مورينيو طلب من موراتي وماركو ترونكيتي بروفيرا، عضو مجلس الإدارة، التوسط مع الإدارة الحالية لعودته لتدريب الفريق.

وأشار التقرير أن رد الإدارة الحالية كان الرفض وتفضيلهم تعيين أنطونيو كونتي بسبب علاقته القوية مع بيبي ماروتا، رئيس القطاع الرياضي، من سنوات عملهما في يوفنتوس سوياً.

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وأكمل التقرير أن قرار ماروتا تعيين كونتي الموسم المقبل يحظى بتأييد الرئيس ستيفن زهانج الذي يرى المدرب الإيطالي الأنسب لزرع عقلية انتصارية في بيئة النيراتزوري.

وظهر مورينيو الفائز مع إنتر بالثلاثية في 2010 على مقاعد بدلاء فريق الأساطير في مباراته الودية الأخيرة مع توتنهام بافتتاح ملعب الأخير الجديد، ليشعل الشائعات حول عودته.

ويحتل إنتر حالياً المركز الثالث في ترتيب السيري آ ويلعب مساء الأحد أمام أتالانتا على ملعب "جيوسيبي مياتسا".