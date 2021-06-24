مورينيو، مدرب روما الجديد، يحاول تصفية خلاف قديم مع أحد نجوم "الذئاب" لإقناعه بتجديد عقده.

يحاول البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي روما الإيطالي، تصفية الأجواء مع الأرميني هنريك مخيتاريان أحد أبرز نجوم "الجيالوروسي"، وواحد من اللاعبين الذين كان لهم خلاف شهير مع المدرب البرتغالي.

وقضى الثنائي سويًا عامًا ونصف في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن العلاقة بينهما كانت جافة، حيث وجه مورينيو انتقادات عديدة إلى اللاعب الأرميني بسبب الأداء المتذبذب الذي قدمه خلال تلك الفترة.

استمرار مخيتاريان في روما كان أمرًا مشكوكًا فيه مع وصول مورينيو إلى نادي العاصمة الإيطالية، بعد أسابيع قليلة فقط من إقالته من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.

لكن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية زعمت أن الثنائي سخر من الخلاف الحاد الذي كان بينهما في مانشستر يونايتد، وأن مورينيو لعب دورًا حاسمًا في إقناع مخيتاريان بالاستمرار لأطول فترة ممكنة في صفوف نادي روما.

كيف كانت العلاقة بين مورينيو ومخيتاريان؟

كشف مخيتاريان عن الصعوبات التي واجهها في العمل تحت قيادة مورينيو في مانشستر يونايتد، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.

وقال الأرميني في تصريحات خلال مارس 2020: "علاقتي مع مورينيو كانت الأكثر تعقيدًا في مسيرتي، إنه فائز بالفطرة، يريد أن تفوز وتقوم بالأمر على طريقته، الأمر صعب على أي شخص".

وأضاف: "كانت هناك خلافات وصراعات، لكن لم يكن لها تأثير كبير على العمل الجاد الذي قمنا به وقادنا للفوز بثلاثة ألقاب مع الفريق".

وبدأ العداء بين الثنائي لأول مرة في نوفمبر 2017، عندما قرر مورينيو إجلاس مخيتاريان على مقاعد البدلاء، وقال: "لم أكن سعيدًا بآخر أداء له".

وأضاف: "أنا لا أتحدث عن مرة أو مرتين، بل ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لقد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، وبعد ذلك كان يختفي شيئًا فشيئًا".

ماذا كان رد مورينيو على رسالة توتي؟

رحب فرانشيكو توتي أسطورة روما بتعاقد النادي مع مورينيو، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية: "مورينيو، عندما يصل سيقول ما يفكر فيه".

وأضاف: "نحن ننتظر وصوله، لقد حصلنا على أقوى مدرب في العالم".

وأكمل توتي: "هل كان من الجيد أن أتدرب على يد مورينيو عندما كنت صغيرًا؟ نعم بالطبع".

تصريحات توتي لم تمر مرور الكرام على مورينيو، حيث رد عليها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي مساء الخميس.

ونشر مورينيو صورة جمعته في مواجهة سابقة مع توتي، عندما كان يدرب فريقًا ضد روما، مع تعليق: "شكرًا لكلماتك فرانشيسكو، لقد للأسف وصلت متأخرًا أربع سنوات، تدريبك كان سيصبح من دواعي سروري".

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