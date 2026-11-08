"فريق سعيد بذوق سيء" .. مورينيو يشيد بنجوم ريال مدريد

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قاد جوزيه مورينيو ريال مدريد إلى فوز كاسح على فالنسيا، ليحقق العملاق الإسباني انتصاره الثامن على التوالي بشكل مثير للإعجاب. وعلى الرغم من الأداء الفعّال داخل الملعب، لم يتمالك المدرب البرتغالي نفسه عن السخرية من طريقة لاعبيه في الاحتفال بعد المباراة.

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سلسلة الانتصارات تتواصل في ملعب مستايا

تقدّم ريال مدريد ليتساوى في النقاط مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني عقب فوزه العريض 3-0 خارج ملعبه على فالنسيا يوم السبت. افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل قبل أن يواصل أردا جولر تألقه اللافت بتسجيله هدفًا وصناعته آخر لصالح كيليان مبابي، مؤكّدًا بقاء الضيوف في أفضل حالاتهم قبل فترة التوقف الدولي. وتُعدّ هذه النتيجة تحولًا كبيرًا لمورينيو، الذي واجه علامات استفهام في بداية ولايته الثانية، لكنه حقق الآن ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

وأظهر مورينيو روح الدعابة التي اشتهر بها عند حديثه عن أجواء ما بعد المباراة داخل غرفة الملابس، كاشفًا عن اختلاف بسيط في الأذواق الموسيقية بينه وبين نجوم فريقه. وقال المدرب ضاحكًا: «أرى غرفة ملابس سعيدة، بموسيقى فظيعة وصاخبة. عندما نخسر، ندخل في فوضاكم، التي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى محيط الجماهير المدريدية. لكن هنا في الداخل، نحن هادئون».

خسارة الديربي كانت درسًا بالغ الأهمية

قدّم ريال مدريد أداءً خاليًا من الأخطاء منذ خسارته المريرة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد. ومع ذلك، وبدلًا من الانجراف وراء هذه الانتفاضة المذهلة، يؤكد مورينيو أن غرفة ملابسه لا تزال متماسكة تمامًا على أرض الواقع. وكشف المدرب أن الفريق استغلّ الخسارة المؤلمة أمام الغريم من المدينة نفسها كلحظة تعلّم حاسمة لتحديد نقاط الضعف، بدلًا من السماح للذعر بالتسلل إلى الصفوف.

وسلّط مورينيو الضوء على الهدوء داخل فريقه خلال اندفاعته الأخيرة قائلًا: «ما يُسعدني هو أننا لم نعش حالة فوضى قط؛ لطالما كنا هادئين. سأناضل دائمًا لضمان بقاء الناس متزنين في الأوقات الجيدة. أقول لهم دائمًا إن الفوز بالمباريات مع فريق مثل ريال مدريد يجب ألا يؤدي إلى فرحة جنونية. الفوز بالمباريات مع ريال مدريد يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا»، وفق ما أوضح المدرب السابق لتشيلسي وإنتر.

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السعي نحو مئة انتصار

وبحسب إحصائية لافتة سلّط الضوء عليها MisterChip، حقق مورينيو 97 انتصارًا مذهلًا من أصل 126 مباراة أشرف عليها في الدوري الإسباني، مُظهِرًا معدل فوز استثنائيًا بين المدربين الذين خاضوا أكثر من مئة مباراة في الدوري. وبلوغه 100 انتصار سيجعله ينضم إلى مجموعة نخبوية لا تضم سوى ثلاثة مدربين آخرين في تاريخ النادي العريق حققوا هذا الإنجاز. ويبدو أن عودته قد أعادت الحياة إلى فريق عانى من غياب الثبات في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي.

وقال مورينيو: «يقول لي (MisterChip) إن علينا الفوز بالمباراة المقبلة. في هذه الحياة، تُنسى الأرقام المبهرة، ونحن لا نتوقف عند الإنجازات الماضية. نركّز على الحاضر، لكنني لم تكن لديّ أدنى فكرة عن ذلك، وهو مصدر فخر. شهد الدوري الإسباني مدربين من الطراز الرفيع، وامتلاك هذه الأرقام أمر يستحق الفخر».

العد التنازلي لمواجهة سيلتا

مع توقف روزنامة كرة القدم المحلية مؤقتًا بسبب فترة التوقف الدولي المقبلة، سيُضطر ريال مدريد إلى تحمّل انقطاع مدته أسبوعان عن المنافسات على مستوى الأندية. وخلال هذه الفترة الممتدة، سيتفرّق العديد من نجوم الفريق في مختلف أنحاء العالم لتمثيل منتخباتهم الوطنية، تاركين الجهاز الفني مهمة إدارة مستويات اللياقة البدنية بعناية ومراقبة مخاطر الإصابات المحتملة عن بُعد. وبمجرد انتهاء هذا التوقف الإلزامي، سيجتمع الفريق أخيرًا من جديد في العاصمة الإسبانية، لينقل تركيزه نحو عودة مرتقبة إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث من المقرر أن يستضيف سيلتا فيغو أمام جماهيره المتحمسة على ملعب سانتياغو برنابيو الأسطوري.