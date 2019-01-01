مورينيو يستعيد ذكريات مباراته الأخيرة ضد ليفربول ويؤكد: الكرة لم تعد تحبهم!

المدرب البرتغالي يشيد بأهمية نجاح الفريق في الفوز حتى في مستوى سيئ..

شدد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد سابقاً على أهمية نجاح الفرق في تحقيق الفوز أياً كان مستواه على أرض الملعب.

وقال مورينيو في beIN Sports:"بخبرتي أعرف أنه من الصعب أن تبدأ الموسم وتنهيه بنفس طزالشكل، حدث هذا قليلاً مع الفرق التي لا تخسر، عشنا شيئاً مشابهاً مع تشيلسي في 2005".

وأضاف:"من الصعب للغاية أن تحافظ على الأداء، أذكر مع تشيلبسي مباراة ضد كريستال بالاس لعبناها بشكل سيئ وفزنا بهدف في الدقيقة 91، هذا مهم للغاية أن تحقق الفوز أياً كان مستواك".

وعن مسيرة ليفربول في دوري أبطال أوروبا قال:"نتيجة ليفربول 0-0 أمام بايرن ميونيخ على أرضك ليست سيئة، ولكني لا أرى هذا الفريق يذهب إلى ميونيخ ويفرض أسلوبه، لذلك من المهم الفوز أياً كان الأداء".

وأوضح:"كنت متصدراً للدوري مع تشيلسي منذ شهر نوفمبر حين دربت هذا الفريق للمرة الأولى وكنا دائماً في نسق تصاعدي، فزنا بكأس كارلينج في مارس ولم نتوقف، ولكن لم نكن نتعرض لنفس الضغط بوجود منافس مثل مانشستر سيتي على مقربة، هذا صعب، هذا يفرض ضعطاً كبيراً".

أما عن مستقبل المنافسة على البريميرليج فأضاف:"التعادل أمام إيفرتون نتيجة سيئة، فرصة محمد صلاح كان يجب أن تكون هدفاً، أتذكر أمامي في مانشستر يونايتد سجلوا هدفين من تغييير الكرة لمسارها، ربما الكرة لم تعد تحبهم".

يذكر أن مورينيو فاز مع تشيلسي بلقب البريميرليج 3 مرات في 2005 و2006 و2015، فيما حقق لقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد عام 2017.