مورينيو يستشهد ببيكهام ويوضح الفارق بين جيلين ويختار الفريق الأفضل

حديث مفتوح مع البرتغالي قبل قمة كأس آسيا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، أثناء تواجده في الستوديو التحليلي، لمباراة السعودية أمام قطر ضمن مباريات المجموعة السادسة من كأس آسيا 2019.

ويلتقي المنتخبان من أجل خطف صدارة الترتيب في المجموعة بعدما حسم كلاهما الصدارة بالفوز على لبنان وكوريا الشمالية.

مورينيو الذي يظهر لأول مرة عقب رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تواجد في قنوات بي أن سبورتس.

وتطرق الحديث حول مستقبله وكذلك الخلافات مع زملائه السابقين، وبدأ السبيشال وان قائلاً: "اليوم تواجد ويسلي شنايدر في الدوحة من أجل تحيتي، لكنها ليست الأخبار الجيدة التي نريدها، نحن نريد الأخبار السيئة، نحن لا نحبذ العلاقات الجيدة بين المدير الفني واللاعبين".

وتابع حديثه: "الآن المدير الفني يريد هيكل ودعم إداري من النادي، الأمور أصبحت أكثر صعوبة في العلاقات مع اللاعبين، كل نادي لابد أن يكون له ممثل للتواصل مع اللاعبين، لأن تكون الأمر مُنظمة، المدرب عليه أن التدريب فقط ليس لملاحظة والحفاظ على الانضباط".

وعن الفارق بين اللاعبين في الوقت الحالي وسابقاً: "اللاعبين لديهم قوة ضعيفة اليوم، الأمر يعتمد على النادي، فيرجسون قال سابقاً أن رحيل بيكهام عن مانشستر يونايتد بسبب أنه شعر أنه أهم من النادي، كان لابد من بيعه، اليوم هذا لا يعد موجود، لا يوجد هذا التوازن، أكرر الأمر يحتاج تنظيماً من أجل حماية المدرب، لأنه ليس مسئولاً عن انضباط اللاعبين".

البرتغالي الذي درب بورتو وتشيلسي وريال مدريد وإنتر واصل حديثه: "الأمر ليس له علاقة بأن الجيل القديم أفضل من الحالي، كمثال عندما طلب مني والدي الذهاب لشراء جريدة ذهبت بدون تحدث، اليوم الأطفال يسألون لماذا، هذا ليس قلة انضباط لكن عقلية جديدة، اليوم المسؤولية أقل من المشاركة في حملها، هذا عملي، اتمنى أن يكون هناك مدربين شباب وسيقدمون أداء جيد".

وعن أفضل فريق قام بتدريبه: "إنتر الإيطالي، لأنه بسبب بسيط فزنا بكل شيء مع هذا الفريق".

واختتم البرتغالي حديثه: "اليوم أنا محلل، واحترم عملي، لكن لا أحد يعرف ماذا يوجد خلف الكواليس، لابد أن نمرر المعلومات أمام الشاشات، أعرف أن هذا صعب".

وتعرض مورينيو للإقالة من تدريب مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج في الأونة الأخيرة وتراجع ترتيب الفريق في الدوري الإنجليزي.