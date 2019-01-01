مورينيو يرفض وصفه بالمدرب الدفاعي ويرد على المشككين في قدراته

مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق جوزية مورينيو يرد على من وصفوه بالمدرب الدفاعي

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض جوزية مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد أن يصفه البعض بالمدرب الدفاعي، وذلك أثناء وجوده في الاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورتس.

ردًا على من يصف طريقته بـ "ركن الحافلة" تعبيرًا على الأسلوب الدفاعي الذي يتبعه قال المدرب البرتغالي: "ما يقال عن أسلوبي الدفاعي ليس صحيحًا، الناس تتذكر مباراة الإياب أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما كنت أدافع بانتر ميلان بعشرة لاعبين، ولكنهم يتناسون فوزي على برشلونة قبلها بأسبوعين بثلاثية مقابل هدف".

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كما أضاف مدرب الميرنجي السابق: "حققت مع ريال مدريد الفوز بالدوري برصيد 100 نقطة وأحرزنا 121 نقطة، وهو رقم قياسي في إسبانيا، وقدمت مع تشيلسي كرة هجومية في 2004، وعندما فاز كونتي بالدوري معهم، كانت طريقته تعتمد على الهجمات المرتدة".

وتابع المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين حديثه وقال: "الناس تكرهني في برشلونة لأنني كنت عدوهم في ريال مدريد، في تورينو لا أستطيع أن أمشي بسبب نجاحاتي مع انتر ميلان، في لندن تكرهني جماهير آرسنال لأنني لم أخسر كثيرًا مع تشيلسي".

وأوضح مورينيو سبب كرهه من البعض وقال: "لست الشخص الذي يحبه أحد حينما يتحدث في وسائل الإعلام، ولست جميل الهيئة، ولسبب ما أشعر إنني لا أنتمي إلى قبيلة كرة القدم رغم أن حياتي كلها في اللعبة، ولا أهتم بتلميع صورتي، ما يحدث لي بسبب عملي، أنا واحد من أول المدربين الذين حققوا كل شيء رغم إنني لم أكن لاعبًا".

وتابع مدرب بورتو السابق حديثه وقال: "عندما أقوم بأي تصرف أتعرض لعقوبات جسيمة، بينما يقوم كلوب أو جوارديولا بنفس التصرف ويمر الأمر مرور الكرام، لقد حصلت على عقوبة عدم دخول الملعب وشاهدت مباراة على شاشات التلفاز في فندقي من قبل!".