مورينيو يرفض عرض بنفيكا لسببين

مورينيو يتريث قبل العودة للتدريب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية برتغالية أن جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، رفض العرض الذي تقدم به بنفيكا لإعادته للتدريب.

وتحدثت تقارير في الأسبوع الماضي عن تقدم بنفيكا بعرض رسمي لمورينيو لتولى تدريب الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وقالت "بولا" إن مورينيو رفض عرض الفريق الذي بدأ معه مشواره التدريبي بسبب عدم اقتناعه بمشروع رئيس النادي لويس فييرا على المدى البعيد. اختيارات المحررين كأس آسيا 2019 | عموري ، موي وأبرز النجوم الغائبين عن البطولة

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وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت أن السبب الثاني في رفض مورينيو هو انخفاض المقابل المادي المعروض من قبل النادي البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أن مورينيو يفضل العودة للتدريب في بداية الموسم المقبل ويثق في توافر فرص أفضل من المتاحة حالياً.

يذكر أن مورينيو درب بنفيكا لفترة قصيرة عام 2000 في أولى محطاته التدريبية ومنه انتقل إلى ينياو ليريا.