مورينيو يرد على راشفورد: اذهبوا إلى "أوبتا"

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يرد على تصريحات ماركوس راشفورد حول ركلات الجزاء.

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إنه لم يكن السبب الرئيسي في حصول ماركوس راشفورد على كل ركلات الجزاء التي يحصل عليها.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مورينيو بعدما أكد راشفورد سابقًا أن مورينيو ساعده كثيرًا فيما يتعلق بقدرته على الحصول على ركلات الجزاء.

وقال مورينيو: "أنظروا، قبل أي شيء مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول هي كبيرة بما فيه الكفاية، ولا داعي لنجعلها أكبر مما هي عليه".

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وأضاف: "المباراة لست في حاجة لي لأمنحها بعض العناوين الساخنة، هي مواجهة تعني الكثير لجماهير الفريقين بالفعل دون تصريحاتي".

وأكمل: "لو كنتم في حاجة للكتابة حول أي شيء يمكنكم ببساطة أن تذهبوا لشبكة إحصائيات أوبتا وتشاهدوا الماضي الخاص بي كمدير فني خلال عشر مواسم في الدوري الإنجليزي، وتقارنوا جيدًا".

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ونشرت الشبكة إحصائية عقب تصريحات مورينيو أوضحت خلالها حصول راشفورد على ست ركلات جزاء تحت قيادة سولشاير، وركلتين فقط مع مورينيو.

6 - In 67 appearances under Ole Gunnar Solskjær, Marcus Rashford has won six penalties - three times as many as he won in 81 appearances under José Mourinho (2). Stats. https://t.co/81MnXybAR9 — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2021

وكان راشفورد قد قال سابقًا: "مورينيو كان المدير الفني الخاص بي وكان هناك خمس أو ست مرات كان يجب أن أحصل خلالهم على ركلات جزاء ولم يحدث ذلك فجاء وقال لي إنني علي أن أكون أكثر ذكائًا للحصول عليها، بعد ذلك بدأت في التطور بذلك الجانب".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة قبل مواجهة ليفربول الحاسمة.