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دوري أبطال أوروبا

مورينيو يدافع عن سمولينج بعد إصابته لميسي

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Getty Images
ميسي تعرض لجرح غائر في الوجه
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

دافع جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، عن مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج والتدخل الي على إثره تعرض نجم برشلونة ليونيل ميسي للإصابة في لقاء الفريقين بدوري الأبطال.

وتعرض ميسي لجرح غائر على مستوى الأنف بعد اصطدامه العنيف مع سمولينج مساء الأربعاء الماضي، وهناك احتمالية لغيابه عن مباراة برشلونة المقبلة بالليجا بسبب الإصابة.

وقال مورينيو مع "آر تي": "هذا الموقف بين ميسي وسمولينج ليس بشيء، سمالينج شخص طويل وذراعيه كذلك، لم يقصد إيذاء ميسي".

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وواصل: "لا أعرف إذا كان ميسي هو من قرر السكوت وعدم التعليق أم برشلونة، برأيي الجانبين، ولكن في المجمل مانشستر كان شرساً.

واستمر البرتغالي: "مانشستر دافع جيداً ولكن هذه مباراة خروج مغلوب لذا سيكون عليه الخروج للأمام بالعودة، لو كانت بالمجموعة كان سيكون عرضاً جيداً للخروج بنقطة".

وخسر يونايتد على ملعبه بهدف نظيف، وسيكون عليه الفوز بفارق هدفين عندما يحل ضيفاً على ملعب "كامب نو" مساء الثلاثاء المقبل بلقاء العودة.

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