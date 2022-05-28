مورينيو يحلم بجلب رونالدو من أجل حلم الأبطال

صفقة تبدو مستحيلة

يطمح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التوقيع مع صفقات من العيار الثقيل، من أجل النهوض بنادي روما الإيطالي الموسم القادم.

ونجح البرتغالي مؤخرًا في الحصول على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على نظيره الهولندي فينورد بالمباراة النهائية.

وخرج بعدها مورينيو ليؤكد أنه يطمح للتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ولكنه سيكون بحاجة للدعم من إدارة النادي.

الصفقات المحتملة لمورينيو

قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إن مورينيو يريد 3 لاعبين من العيار الثقيل في روما بمختلف المراكز من الملعب.

ويريد تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع أي من ماركوس سينيسي لاعب فينورد، جرانيت جاكا لاعب آرسنال، أو دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

وأما بالهجوم فيأتي الهدف المستحيل وهو كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بالإضافة لباولو ديبالا الذي يستعد للرحيل عن يوفنتوس بالمجان.

هل ينتقل رونالدو إلى روما؟

الأمور تبدو غاية في الصعوبة بالوقت الحالي، نظرًا للتصريحات المستمرة القادمة من رونالدو نفسه ومانشستر حول استمراره.

إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر، خرج أكثر من مرة للتأكيد على تطلعه للعمل مع صاحب الـ37 سنة مع اعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية بمشروعه.

وهو ما يجعل ديبالا هو الخيار الأكثر واقعية، وإن كان إنتر هو النادي الأقرب للحصول على خدماته.

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