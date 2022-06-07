مورينيو يحسم موقفه النهائي من تدريب باريس سان جيرمان
حسم جوزيه مورينيو مدرب روما، قراره النهائي بخصوص الرحيل عن النادي الإيطالي والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وكانت العديد من الصحف الفرنسية والإنجليزية، قد أكدت رغبة باريس في التعاقد مع مورينيو خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
ويأتي ذلك في ظل اتجاه التغييرات الإدارية المتوقعة بالنادي الفرنسي، بعد رحيل ليوناردو المدير الرياضي وقدوم البرتغالي لويس كامبوس بدلًا منه.
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وقال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن مورينيو يرفض فكرة الانتقال لباريس خلال الفترة الحالية ولن يرحل عن روما.
ويريد البرتغالي المخضرم استكمال مشروعه مع الفريق، بعد نجاحه في الموسم الأول بتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.
ومن المتوقع أن تقوم إدارة روما بدعمه بالمزيد من الصفقات، بعد التعاقد مؤخرًا مع نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.
جدير بالذكر أن صاحب الـ59 سنة ارتبط كذلك بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، كخطوة مستقبلية للنادي الإنجليزي بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.
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