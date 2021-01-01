مورينيو يحاول كسب لاعبيه بعد الفوز على أستون فيلا، وكين ومورا يعلنان الدعم

تصريحات عاقلة للغاية..

أثنى جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على لاعبيه والأداء الذي ظهروا به أمام أستون فيلا، وأكد على الانتصار يعود في المقام الأول إلى جهودهم، ربما في محاولة منه لكسب ودهم.

وكان توتنهام قد نجح في العودة إلى اتزانه بالفوز على أستون فيلا خارج الديار بهدفين نظيفين، بعد الخروج المذل من الدوري الأوروبي على يد دينامو زغرب من دور الـ16.

الغموض بدأ يصاحب مستقبل السبيشال وان في العاصمة الإنجليزية لندن، وسط طرح الصحف أسماء مدربين آخرين لخلافته، لكن الرد أتى بفوز وتركيز كبيرين في مباراة أستون فيلا.

وبعد المباراة تحدث مورينيو للصحافة قائلًا "لقد كانت نتيجة جيدة، الفضل الكامل للاعبين، موقف وجهد لا يصدق، بعض اللاعبين لعبوا وكأنهم للمرة الأولى مثل رودون وتانجانجا، وكان لدينا من لعب 120 دقيقة كهاري كين".

واستطرد البرتغالي "لقد قدموا كل شيء، كان الفريق فريقًا بالفعل، والتحدي التالي كفريق هو عدم اللعب بهذه الطريقة كرد فعل على أداء سيئ فقط، اللعب بهذه الحالة الذهنية، هذه الروح، يجب أن يكون شيئًا دائمًا".

"أريد أن أفتخر بلاعبي فريقي مهما كانت النتيجة، كنت فخورًا باللاعبين خلال مسيرتي عدة مرات بعد الهزائم، لم أكن فخورًا باللاعبين الخميس الماضي أو في الإمارات."

"لا يمكنني القيام بذلك بمفردي، يجب أن أفعل ذلك مع فريقي، مع اللاعبين في غرفة الملابس. الليلة أنا سعيد حقًا بما فعلوه."

واختتم بقوله "كرة القدم ليست سهلة، المصالح الفردية موجودة، الوكلاء موجودون، الروابط بين الوكيل والصحافة موجودة (في إشارة إلى الانتقادات الضخمة والحديث عن مستقبل)".

وعلى صعيد متصل، بدا واضحًا أن الاستثنائي يحظى بثقة لاعبيه عكس ما تداولته الصحف، حيث خرج لوكاس مورا وكذلك هاري كين بتصريحات ألمحا خلالها بأنهما خلف مورينيو وكذلك كافة اللاعبين، قياسًا بما قاموا به من “قتال” أمام أستون فيلا.

مورا في هذا الصدد قال “ما أظهرناه اليوم هو بالضبط ما لم نظهره في المباراة الأخيرة، كانت الهزائم سيئة للغاية واليوم كان الموقف لا يصدق، لكن اليوم قدمنا أداءً جيدًا للغاية واستحققنا النقاط الثلاث".

كما أضاف الدولي البرازيلي “نتيجة جيدة ومباراة جيدة خاصة قبل فترة التوقف الدولي، الآن لدينا الوقت للتفكير في المباريات القليلة الماضية، نواصل القتال من أجل المراكز الأربعة الأولى".

أما هاري كين، فقال “كنا بحاجة كبيرة للفوز اليوم، المباراتان الأخيرتان لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، كنا نعلم أنه يتعين علينا التعافي، لم نرغب في الخروج بثلاث هزائم قبل التوقف الدولي”.

وواصل “لقد قام الأولاد بتحول كبير ونحن نستحق ذلك، في آخر مباراتين تخلينا عن معاييرنا وكان من الجيد استعادتها اليوم، الجميع يقاتل ويضع جسده ونفسه على المحك، هذا ما يتعين علينا القيام به لبقية الموسم للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى”.

وأتم الدولي الإنجليزي “كان الأسبوع الماضي محرجًا لنا، لكن اليوم حتى في الدفاع لم نمنحهم الكثير من الفرص، أستون فيلا فريق رائع لذلك كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة”.

الجدير بالذكر أن فوز توتنهام رفع رصيده من النقاط إلى 48 نقطة ليحتل بذلك المركز السادس بفارق أربع نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع، تشيلسي.