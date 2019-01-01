مورينيو يتوقع رحيل إريكسن عن توتنهام

كيف يكون مستقبل إريكسن المظلم في توتنهام مع جوزيه مورينيو؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مستقبل كريستيان إريكسن لن يكون مع جوزيه مورينيو في توتنهام وأنه سيكون بعيدًا عن عاصمة الضباب.

وكان إريكسن قد رفض التوقيع على عقد جديد مع توتنهام في الوقت الذي ينتهي فيه عقده بحلول يونيو المقبل أي بعد 6 أشهر فقط من الآن.

وعلى ما يبدو، فإن تواجد جوزيه مورينيو كمدير فني للسبيرز خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو لن يغير شيئًا بخصوص مستقبل متوسط الميدان وصانع الألعاب الدنماركي.

وحسب التيليجراف فإن كريستيان إريكسن يخطط لرفض كل المحاولات التي تهدف لإبقائه في نادي شمال لندن خلال المرحلة المقبلة، وأنه صرح بشكل مباشر بأنه لن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي.

ووفقًا لذلك، فإن جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز يتوقع رحيل إريكسن وعد مموافقته في النهاية على تجديد عقده، لذلك بات يبحث عن البدائل المتاحة له.

وزعمت بعض المصادر الإنجليزية أن مورينيو سيجري محادثات خاصة مع صانع الألعاب الدنماركي من أجل إقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.

بوتشيتينو يرد على أنباء ارتباطه بمانشستر يونايتد وأرسنال

يذكر أن كرستيان إريكسن مرشح بقوة للانضمام إلى ريال مدريد أو يوفنتوس أو إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، كما تدخل أندية كمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على الخط أيضًا.