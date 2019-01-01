مورينيو يتحدث لأول مرة عن سر الخلاف مع بوجبا

مدرب مانشستر يونايتد السابق يحكي عن موقف جمعه ببول بوجبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف جوزية مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد عن موقف جمع بينه وبين اللاعب الفرنسي بول بوجبا أدى إلى تطور العلاقة بينهما.

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حسب ما ورد في صحيفة التيليجراف الإنجليزية فأن بوجبا كان قد طلب من مورينيو عقب مواجهة فريق بيرنلي في إحدى المباريات أن يغادر الملعب بمفرده بعيدًا عن حافلة الفريق، ولكن مورينيو قال له إن مانشستر تبعد 30 كيلو متر فقط، لذلك سيكون رحيله بمفرده غير مفهوم، على عكس المباريات التي تقام في لندن على سبيل المثال.

وأضاف المدرب البرتغالي: "شعر اللاعب بالحزن في غرفة الملابس، وبعد فوزنا بالمباراة كرر طلبه مني، فقلت له غادر مع الفريق في الحافلة واجعل سائقك يلحق بنا على بعد 10 دقائق من الملعب، وافقت لأنني كنت أشعر بالسعادة، ولكن الحزن خيم عليه مرة أخرى".

وأردف مدرب ريال مدريد وتشيلسي الأسبق حديثه وقال: "بعد أن انتهيت من المؤتمر الصحفي وجدت سيارة رولز رايس جديدة تصطف بجوار حافلة الفريق، جلالته كان يريد الرحيل بسيارته الجديدة، ماذا كان على أن أفعل؟ هل كنت أمنعه من القيام بما يريد، أو أتركه يرحل لأنني كنت سعيد بالفوز، أم أتصرف بطريقة أخرى وأحصل على إجازة من عملي؟".

يذكر أن مورينيو لا يرتبط بتدريب أي فريق حاليًا منذ إقالته من تدريب الشياطين الحُمر في ديسمبر الماضي.