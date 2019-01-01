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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مورينيو يبدأ اتصالاته للعودة لإنتر

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هل يتحقق حلم جماهير النيراتزوري ويعود مورينيو؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية عن وجود اتصالات من قبل وكلاء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للعودة من جديد لتدريب فريقه القديم إنتر.

وقاد مورينيو إنتر ما بين 2008 و2010 وقاده لدوري أبطال أوروبا ولقبي دوري وكأس إيطاليا والسوبر خلال موسمين، ثم رحل لريال مدريد.

وقال موقع "إف سي إنتر نيوز"، المقرب من النادي الإيطالي، بالإضافة لصحيفة "ليبيرو" إن مورينيو أعطى الضوء الأخضر لوكلائه للاتصال بإنتر.

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وأفادت التقارير أن جورجي مينديش، وكيل مورنيو، اتصل بالمدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو في الأيام الماضية لاستطلاع موقف ناديه.

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وكان مدير القطاع الرياضي بالنادي بيبي ماروتا أكد استمرار المدرب الحالي لوشيانو سباليتي وعدم إقالته رغم تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وفشل إنتر في تحقيق الانتصار في أي من لقاءاته الأربعة في 2019، وسجل هدفاً وحيداً وودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو في ربع النهائي.

ويتبقى لإنتر تأمين تأهله لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة للدوري الأوروبي الذي يلعب فيه ضد رابيد فيينا الأسبوع المقبل.

ويحتل إنتر حالياً المرتبة الثالثة في الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بعد مرور 22 جولة.

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