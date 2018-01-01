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الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو وكلوب - من صاحب السجل الأفضل في المواجهات المباشرة؟

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(C)Getty Images
الصراع يتجدد مرة أخرى بين الثنائي الالماني والبرتغالي هذه المرة بالدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد الأحد المقبل على ملعب آنفيلد في قمة مباريات الأسبوع الـ16 من البريمريليج.

المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لا يمتلك سجلا جيدا ضد كلوب، حيث لعب ضده بـ3 فرق مختلفة وهي ريال مدريد وتشيلسي والشياطين الحمر.

كلوب يمتلك اليد العليا في المواجهات الفردية بين الفريقين، حيث فاز 3 مرات وتعادل 4 وخسر مرتين، خلال فترتيه مع بوروسيا دورتموند وليفربول.

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ونستعرض في الجداول التالية المواجهات الثمانية التي لعب فيها مورينيو ضد كلوب بمختلف الفرق

ريال مدريد

المرحلة البطولة النتيجة الموسم
دور المجموعات دوري أبطال أوروبا دورتموند 2 - 1 ريال مدريد 2012-13
دور المجموعات دوري أبطال اوروبا ريال مدريد 2 - 2 دورتموند 2012-13
ذهاب قبل النهائي دوري أبطال أوروبا دورتموند 4 - 1 ريال مدريد 2012-13
إياب قبل النهائي دوري أبطال أوروبا ريال 2 - 0 دورتموند 2012-13

تشيلسي

المرحلة البطولة النتيجة الموسم
الجولة الثامنة الدوري الإنجليزي تشيلسي 1 - 3 ليفربول 2015-16

مانشستر يونايتد

المرحلة البطولة النتيجة الموسم
الجولة الثامنة الدوري الإنجليزي ليفربول 0 - 0 مانشستر يونايتد 2016-17
الجولة 21 الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 1 - 1 ليفربول 2016-17
الجولة الثامنة الدوري الإنجليزي ليفربول 0 - 0 مانشستر يونايتد 2017-18
الجولة الـ30 الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 2-1 ليفربول 2017-18

 

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