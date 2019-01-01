مورينيو وجوارديولا لا يجتمعان في مطعم خوان ماتا!

مجتمع إسباني صغير في مانشستر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يمتلك الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، مطعمًا في المدينة الإنجليزية، للمأكولات الإسبانية، حيث يزروه العديد من المدربين واللاعبين في إنجلترا.

لاعب مانشستر يونايتد الحالي لديه مهمة صعبة اليوم أمام برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، السابق لمانشستر يونايتد، وكذلك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي من أبرز زوار المطعم، الذي يمتلكه والد اللاعب الإسباني ووكيله.

وتحدث والد ماتا لكادينا كوبي الإسبانية، أنه دائمًا ما يتفادى تواجد المدربان سوياً في المطعم أمام الزبائن.

هذه كانت لحظات آخر فوز لـ @manutd_ar على برشلونة منذ 11 عامًا 👀



اليوم، نحن على موعد مع ليلة تاريخية أخرى في ملعب أولد ترافورد🏟️ pic.twitter.com/HhbaZfDMHc — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

فعلق للإذاعة الإسبانية: "بيب يأتي هنا كثيرًا، مع عائلته ويكون سعيدًا هنا، مورينيو يأتي مرة كل أسبوعين، كان الثنائي يأتيان في أوقات متزامنة لكنني كانت متأكد من أنهم لن يلتقيا، لذلك وضعتهم في غرف خاصة مختلفة".

وتابع عن مطعم المدير الفني الإسباني: "جوارديولا يمتلك مطعمًا جيدًا في مانشستر، لكن له أسلوب مختلف عنا، أنه كتالاني أكثر منا".

واختتم: "هناك أجواء رائعة كروية هنا، ليس فقط عندما يأتي ماتا لهنا، بل يأتي ايضًا دافيد دي خيا وأندير هيريرا، ولاعبون أخرين، هذا المطعم هو جزاء صغير من إسبانيا في مانشستر".

وسبق لماتا أن لعب بقميص تشيلسي ثم مانشستر يونايتد، ليفتتح المطعم في عام 2018.