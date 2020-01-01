مورينيو: مواجهة لامبارد ليست استثنائية وسأكون بطل إنجلترا 2018

مؤتمر فيه الكثير من الضحك أيضًا..

رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن ينعت مواجهته لفرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بالـ"استثنائية"، في الوقت الذي أكد أنه قد يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن عام 2018 مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

تصريحات مورينيو تأتي قبل القمة والديربي اللندني المرتقب مساء السبت بين السبيرز والبلوز في الستامفورد بريدج، حيث واصل السبيشال وان إثارته للجدل بعد الشد والجذب الذي حدث بينه وبين لامبارد قبل مباراة الذهاب.

الاستثنائي في تصريحاته قال "إن رؤية لامبارد دائمًا ما تكون لطيفة، سواء قابلته في الشارع أو مطعم في ملعب، على الرغم من كونه من المنافسين، ولكن رؤيته دائمًا جيدة.".

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كما أضاف "ولكن ليس من الاستثنائي أن تلعب ضد فريقه، الأمر ليس ضده كشخص، ولكننا الأمر يتعلق بمواجهة فريقي أمام فريقه، وهو الأمر غير الاستثنائي.".

أما عن عودته لستامفورد بريدج من جديد، فقال "ليست استثنائية أيضًا، مباراة جديدة هناك لي. كما قلت مرارًا، أنا محترف، انتمائي الأول لفريقي بنسبة 200%."

لامبارد: الإصابات أفسدت موسمنا ولا توجد عداوة مع مورينيو

وسأل أحد الصحفيين مورينيو عن قوله أن تحقيق المركز الثاني مع مانشستر يونايتد في موسم 2017-2018 كان أكبر إنجاز له، فأجاب البرتغالي "ربما سأفوز بهذا اللقب؟".

وقصد مورينيو هُنا الشائعات الدائرة في الصحف الإنجليزية عن احتمال سحب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي حال ثبوت خرق إدارتهم لقوانين اللعب المالي النظيف، والذي كان سببًا في إيقافهم عن المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.

وفي ختام مؤتمر مورينيو، سُئل عن هاري كين وحالته فقال ضاحكًا إنه بخير، ثم سُئل عن ديلي آلي، الذي كان غاضبًا من استبداله في مباراة لايبزيج، فضحك ثانيةً وقال إنه بخير أيضًا.

وأتم "إذا كان الأمر لي فسأختار أن نذهب إلى 1 يوليو ونبدأ موسمًا جديدًا بدون إصابات ونذهب إلى التنافس في البريميرليج بنفس النقاط التي لدى الجميع، الأمر ليس عني فقط، إنه عن النادي بأسره.".

"علينا أن نواجه ما نحن فيه، اللاعبون قاموا بعمل رائع لإعادتنا إلى المنافسة على المربع الذهبي، الوضع الآن صعب ولا أعتقد أن أحدًا متأكد من مركزه بعد، ولكن حتى في أوروبا نحن في وضع صعب بسبب الإصابات ولكننا سنكمل طريقنا."

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج ولديه فرصة سحرية لاقتناص المرتبة الرابعة حال الفوز على تشيلسي، الرابع، والذي يبتعد بنقطة وحيدة عن كتيبة مورينيو.

كما تجدر الإشارة إلى أن توتنهام تلقى هزيمة غير متوقعة من لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف من توقيع تيمو فيرنر، ليحتاج النادي اللندني لفوز في ألمانيا من أجل استكمال المشوار الأوروبي والوصول لربع النهائي.