مورينيو : مهمتي في روما مستحيلة وتوتنهام ليس لديه أي قصة نجاح

المدرب البرتغالي يتحدث عن تجاربه السابقة

يؤمن جوزيه مورينيو المدرب الجديد لنادي روما الإيطالي، بحجم الصعوبات التي سيواجهها خلال مهمته القادمة.

البرتغالي رحل عن توتنهام قبل نهاية الموسم الماضي، لينتقل سريعًا إلى تجربة أخرى مع الذئاب، بعد فترة غاية في الصعوبة مع النادي اللندني.

ماذا قال مورينيو؟

المدرب المخضرم تحدث للنسخة البرتغالية من مجلة "GQ" الشهرية قائلا:"روما اتصلوا بي في اليوم الذي تمت إقالتي فيه من توتنهام وأرادوني بشدة".

وأضاف:"أقالوني في الصباح من توتنهام وفي فترة ما بعد الظهر اتصلوا بي في روما، مما جعلني أشعر بشغف كبير تجاه الكرة الإيطالية خاصة في روما حيث لم يحققوا الفوز بأي شيء منذ 20 سنة".

وتابع:"الملاك الجدد يتبعون نهجًا احترافيًا في التعامل، ويتعاملون مع كل شيء بحماس وشغف، كانوا موضوعيين وصادقين معي، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي دفعتني لقبول الوظيفة".

ماذا عن الماضي والمشاريع الأخرى؟

البرتغالي واصل حديثه مستكملًا:"لقد ارتكبت بعض الأخطاء بقبول تجارب ومشاريع غير مناسبة، في بعض الأحيان دفعوني لاختيار مواقف لا ينبغي أن أواجهها".

وواصل حديثه:"ذهبت إلى مانشستر يونايتد في لحظة انتقالية، ثم إلى توتنهام الذي ليس لديه قصة نجاح، والآن روما مع مالك جديد، ولكنهم أعادوا لي الحافز والشغف تجاه الوظيفة من جديد".

وأما عن صعوبة المهمة:"لم يستغرق الأمر سوى القليل جدًا لأقول نعم، أعلم أنها مهمة مستحيلة لكني فائز وأتطلع دائمًا للنجاح، لو عدت إلى البرتغال لتدريب بيلينينسيس أو جيل فيسينتي ولم أفز لن يصف أحد ذلك بالنجاح".

كيف تحدث عن تقنية الفيديو والسوبرليج؟

قال عن تقنية الفيديو:"لم أعد أحتفل بالأهداف، من تجربتي كل مرة يسجل فيها فريقي أول شيء أقوم به هو النظر إلى مساعد الخطوط، ولكن الآن أنظر إلى الشاشة التي بجواري".

وعن السوبرليج:"أبلغ من العمر 58 عامًا، وقضيت أكثر من 30 سنة في كرة القدم، ولكني ما زلت الشخص الذي لعب أمام المنزل بأبواب حجرية، لذلك عندما يتحدث معي أحد عن السوبرليج أفضل أن أتحدث بعقلية طفل الشارع".

كيف تبدو بداية مورينيو مع روما؟

المدرب البرتغالي يعيش حالة نشاط فيما يخص سوق الانتقالات من أجل تدعيم الفريق، ومن المتوقع أن يكون روي باتريشيو حارس وولفرهامبتون هو الصفقة الأولى له.

وهناك مفاوضات كذلك مع جرانيت جاكا لاعب وسط آرسنال، لكن الأمور متوقفة في الوقت الحالي بسبب اختلاف روما مع النادي اللندني على قيمة شراء اللاعب.

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