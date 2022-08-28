مورينيو مهاجمًا لاعبيه: أشعر بالخجل منكم والحظ أنقذ روما من خسارة كبيرة!

مورينيو لا يصدق أن روما استطاع أن يتعادل مع يوفنتوس

أعرب جوزيه مورينيو عن خيبة أمله بسبب أداء لاعبيه أمام يوفنتوس رغم خروج روما من ملعب أليانز بنقطة من مواجهة الأمس.

حيث استطاع فريق الذئاب تحقيق التعادل بنتيجة (1-1) مع البيانكونيري في اللقاء الذي أقيم على ملعب يوفنتوس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتحدث مورينيو لـ "DAZN" بعد المباراة حول ما أخبره للاعبيه بعد الشوط الأول، وعن شعوره بالخوف من الهزيمة بنتيجة كبيرة.

ماذا قال مورينيو؟

كانت بداية المباراة صعبة للغاية على فريق روما، حيث سجل دوشان فلاهوفيتش هدف أصحاب الأرض من ضربة حرة مباشرة سددها ببراعة في الدقيقة الثانية، وجاءت بعدها العديد من الفرص المهدرة لليوفي.

وعن ذلك قال جوزيه: "أخبرت لاعبي فريقي بين الشوطين أنني أشعر بالخجل منهم، ولم تكن قضية تكتيكية، لقد كان موقفهم. لا يمكننا المجيء إلى هنا واللعب بهذه الطريقة".

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وواصل: "أخبرت سلفاتور فوتي على مقاعد البدلاء أن عليه الصلاة لأن النتيجة (1-0) فقط، لأن الخسارة بهدف فقط بعد أداء المنافس في الشوط الأول هي نتيجة رائعة، والحظ كان في صالحنا".

وأوضح: "لم نفعل شيئًا على الإطلاق، لقد كان حظًا خالصًا. لقد كان فريقًا مختلفًا تمامًا في الشوط الثاني، على الرغم من أنه لسوء الحظ لم يكن لدي الكثير من الخيارات على مقاعد البدلاء، مع إصابة فاينالدوم وزانيولو".

جدير بالذكر أن فريق روما يستعد لمواجهة مونزا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، حيث يسعى مورينيو لتصحيح الأوضاع وتحسين جودة الأداء.