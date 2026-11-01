مورينيو يكسر صمته .. مدرب ريال مدريد يعلق على أزمة مبابي في الصين

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أشاد مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو بكيليان مبابي وبالنادي لطريقة تعاملهما مع الجدل الأخير المتعلق بالسوق الصينية. فقد واجه قائد منتخب فرنسا ردود فعل غاضبة شديدة وخسر صفقات تجارية مربحة بعدما أدلى بتصريحات بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج.

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مبابي يُشعل موجة غضب عارمة في الصين

تطرّق مورينيو إلى الجدل المستمر المحيط بمبابي، في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهاجم بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج. فقد وصف الدولي الفرنسي ماو بالديكتاتور، وهو ما أثار على الفور ردود فعل سلبية واسعة في السوق الصينية المربحة.

وردًّا على موجة الغضب المتصاعدة، بادر كل من اللاعب والنادي إلى إصدار اعتذارات رسمية هذا الأسبوع. كما اضطرت رابطة الليجا إلى التدخل، حيث شكّل رئيس الرابطة خافيير تيباس وحدة أزمات والتقى بالسفير الصيني ياو جينج يوم الأربعاء لاحتواء الضرر.

مورينيو يُشيد بردّ فعل النادي واللاعب

وفي حديثه قبيل مباراة ريال مدريد المقبلة أمام راسينغ سانتاندير، أعرب مورينيو عن ارتياحه للطريقة التي تمت بها إدارة الموقف. وأثنى المدرب البرتغالي على مهاجمه النجم وعلى النادي لتفاعلهما السريع للحدّ من التداعيات التجارية والاجتماعية.

وقال مورينيو، وفقًا لما نقلته رويترز: «هذه هي مخاطر عالم اليوم، حيث يكون أفضل ما يمكنك فعله في كثير من الأحيان ألّا تفتح فمك. لأن هناك مخاطرة في الكثير من الأشياء التي تقولها أو تعلّق عليها».

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وواصل: «لكنني رأيته أيضًا (مبابي) يتصرف بمسؤولية كبيرة مع نادٍ يتحلّى في هذا الصدد بمستوى رفيع. وفيما يخصّنا، هذا كل شيء. ليس لدينا ما نقوله أكثر من ذلك. لقد تحلّى كل من ريال مدريد وكيليان مبابي بالرقي في التفاعل الفوري، وأشعر كمدرب بأنهما يمثلانني خير تمثيل».

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التداعيات التجارية تضرب المهاجم بقوة

كانت التبعات المالية على مبابي قاسية، إذ قطعت عدة علامات تجارية صينية كبرى علاقاتها فورًا مع النجم. فقد أوقفت شركتا الألبان مينغنيو وشنغهاي ميلكجراوند فود تِك، إلى جانب شركة إيستروك للمشروبات، تعاونها جميعًا مع قائد المنتخب الفرنسي.

وأشارت وسيلة الإعلام الحكومية الصينية «تشاينا ديلي» إلى أن التصريحات هددت علاقاته التجارية، وشكّلت تذكيرًا حادًّا بحدود نفوذ المشاهير. كما أثّر الموقف على حضور الفريق بشكل أوسع في المنطقة.

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واختارت شبكة البث الحكومية «ميجو» سحب مباراة ريال مدريد المحلية المقبلة من جداول برامجها التلفزيونية. وأكد مورينيو أنه فيما يتعلق بالجهاز الفني، ليس لديهم ما يضيفونه بشأن هذه المسألة.

التركيز يتحوّل نحو مواجهة سانتاندير

وعلى الرغم من المشتتات خارج الملعب، يتعيّن الآن على مورينيو وفريقه إعادة تركيز اهتمامهم على مشوارهم في الدوري المحلي. ويستعد ريال مدريد للسفر لمواجهة سانتاندير يوم الأحد، في مباراة لن تُبثّ لجماهيره الصينية.

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وسيكون الفريق متلهّفًا لخطف النقاط الثلاث كاملة في سعيه لتقليص الفارق في صدارة الترتيب. ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الليجا، بفارق ست نقاط خلف المتصدر برشلونة.