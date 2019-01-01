مورينيو متشوقًا للتدريب: لم آكل كرة قدم منذ خمسة أشهر

كعادته. تفنن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تقمص دور الفيلسوف، لوصف ما يدور بداخله بعد ابتعاده عن الحقل التدريبي، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد أواخر العام الماضي.

ودفع "سبيشال وان" ثمن مشاكله مع نجوم الشياطين الحمر، بجانب مسلسل تراجع النتائج على مستوى البريميرليج، بالإعفاء من منصبه، ليتولى النرويجي أوليه جونار سولشاير مهمة الإنقاذ، التي لم تكتمل حتى النهاية، بعد وقوف صحوة الانتصارات في الأسابيع الأخيرة.

وعندما سُئل مدرب ريال مدريد الأسبق "هل ما زال لديك نفس الشغف للعودة للتدريب؟ لا . الآن لدي المزيد، إنني لم أتناول الطعام منذ خمسة أشهر، لم آكل كرة القدم منذ خمسة أشهر. يبدو لي أنني أكثر رغبة الآن، لكني لم أعان لأنني لا أملك كرة، أو لأنني لا أتدرب أو ألعاب".

بطل دوري أبطال أوروبا 2019 سيكون ــــــــــــــــــــــ؟ pic.twitter.com/Wd9RshIedK — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

"أنا لست في موضع مشاهد مباراة عبر التلفاز ولإيقافها لأنني لا أريد رؤية كل شيء، فقط أسيطر على مشاعري، لكنها جزء من حياتي ويبدو لي أنني أفتقدها".

مع ذلك، تعهد بعدم التسرع قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مشروعه الجديد، قائلاً "الفوز بدوري خامس مختلف أو لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ثالث مختلف، من الأشياء التي أود القيام بها، لكني سأحاول إقناع نفسي أكثر بمشروع ما، أريد أن أكون سعيدًا، لا بالتقدم خطوة واحدة وأخرى إلى الخلف".