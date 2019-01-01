مورينيو: مباراة ريال مدريد وجلطة سراي من الأروع في مسيرتي

مورينيو يعود بالذاكرة لفترته بمدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، بالذاكرة لفترته بالدوري إسباني، ووصف مباراة فريقه ريال مدريد وقتها أمام جلطة سراي بأنها من الأصعب.

واكتسح ريال مدريد وقتها الفريق التركي بثلاثية نظيفة بذهاب ربع النهائي، ولكن بتركيا خسر تقدمه في الشوط الأول بهدفين، وانتهى اللقاء لأصحاب الأرض 3-2.

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وقال مورينيو في احتفالية للدوري الإسباني: "كنا في المقدمة بعد نهاية الشوط الأول، ولكن كل شيء تغير الشوط الثاني بفضل فاتح تريم وعلاقته بالجمهور".

وأكمل: "بعد المباراة شعرت أن يجب أن أذهب للملعب وتحية هذا الجمهور والمدرب، لا أملك إلا الاحترام لفاتح تريم، تربطني به صداقة قوية، وهذا ما لا يعلمه الكثيرون".

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ويلتقي الفريقان مجدداً هذا الموسم بعدما أوقعتهما القرعة معاً ضمن نفس المجموعة لدوري أبطال أوروبا.