مورينيو: مبابي اللاعب الأغلى في العالم حاليًا

المدرب يرى أن نجم باريس سان جيرمان تخطى ميسي ورونالدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى جوزيه مورينيو أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا أعلى قيمة مالية حاليًا من الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ذلك بسبب عُمره وما يستطيع تقديمه.

وأجرى "السبشال وان" حوارًا مع قناة بي إن سبورتس تحدث فيه عن اللاعبين قائلًا "نحن لسنا بحاجة لانتظار ما سيفعله مبابي بعد 5 أو 10 سنوات، علينا فقط رؤية ما يفعله حاليًا، إنه لاعب استثنائي".

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"أعتقد أنه اللاعب الأغلى في العالم، مقارنة بعُمره وعُمر رونالدو أو ميسي وكلاهما فوق الـ30 عامًا، أو نيمار صاحب الـ27 عامًا".

أضاف "العُمر عامل مهم في سوق الانتقالات وتحديد القيمة المالية. هو الأغلى حقًا الآن في سوق الانتقالات الافتراضي. فيما يخص الجودة، هو لاعب لا يُصدق! تلك الكلمة كافية وتعني كل شيء".

يُذكر أن مبابي نجح في الفوز بالدوري الفرنسي مرتين وكأس العالم مع منتخب فرنسا وقد أحرز 55 هدفًا في مسيرته الكروية، كل هذا ولم يحتفل بعد بعيد ميلاده الـ21!