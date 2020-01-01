مورينيو: مانشستر سيتي "فريق الجبناء" وعلينا أن نلعب مثلهم

المدرب البرتغالي استخدم بعض الألفاظ الخارج لوصف الفريق الخصم

من المعروف أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، دائم العداء لبيب جوارديولا وكل الفرق التي قام بتدريبها الإسباني، ويظهر ذلك بشكل واضح في وسائل الإعلام.

تسريبات من الفيديو الوثائقي الخاص لموسم الفريق اللندني بالنسخة الماضية للبريميرليج، كشفت أن الأمر نفسه يحدث داخل غرفة ملابس الفريق.

وجاء ذلك في المباراة التي فاز فيها توتنهام على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في فبراير الماضي، حيث قام مورينيو بتوجيه ألفاظ نابية خلال حديثه عن الخصم.

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وقال مورينيو خلال الفيديو الذي تم نشره:"عندما تنقذ فريقك من ركلة جزاء، ستجدهم يحاولون الحصول على ركلة أخرى، هذا الفارق بين فريق الجبناء والشرفاء".

وأضاف:"ولكن في كرة القدم الفريق الذي يلعب بشرف لا يفوز، لذلك دعونا نصبح مثلهم ونلعب بنفس الطريقة".

واستخدم البرتغالي العديد من الألفاظ الخارجة خلال محاولاته لتحفيز لاعبيه، في المباراة التي شهدت تفوق فريقه على سيتي، والمساهمة في إنهاء حظوظ الخصم في المنافسة على لقب البريميرليج.

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يذكر أن الموسم الماضي انتهى بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بينما حصل مانشستر سيتي على المركز الثاني، وجاء توتنهام في المركز السادس بترتيب البطولة.