مورينيو مادحًا ندومبيلي: لاعب مُذهل وإريكسن استحق الجائزة

المدرب البرتغالي راضٍ عن الأداء والنتيجة أمام الكناري

رغم اكتفاء توتنهام بالتعادل مع نوريتش سيتي في مباراة السبت بنتيجة 2-2، إلا أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أثنى كثيرًا على أداء فريقه، وبالأخص ثنائي الوسط تانجوي ندومبيلي وكريستيان إريكسن.

ووصف مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، لاعب الوسط القادم من ليون الصيف الماضي، بالموهبة المذهلة، بعد عرضه الراقي أمام الكناري، رغم غيابه عن مباراة البوكسينج أمام برايتون.

واعتمد المدرب البرتغالي عن ندومبيلي وبجانبه إريكسن أمام الكناري، لتعويض غياب الثنائي الموقوف هاري وينكس وموسى سيسوكو.

وقال "سبيشال وان" للصحفيين "ندومبيلي؟ أعتقد أنه لعب مباراة جيدة، لم نخوض المباراة بلاعب ارتكاز، لكن إريكسن، ندومبيلي وداير أدوا بشكل جيد".

وأضاف "على مستوى السيطرة، كنا نمرر ونتحرك دائمًا إلى الأمام وبين الخطوط بحثًا عن الجناحين، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة".

وفي حوار آخر مع شبكة "سكاي سبورتس" قال عن فوز إريكسن بجائزة لاعب المباراة "أنا سعيد لفوزه بجائزة لاعب المباراة، لكن من الممكن أن تكون هناك جوائز أخرى لندومبيلي لأنه كان هائلاً في المباراة".

وختم حديثه عن المباراة "لم نتوقف عن صناعة الفرص منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90، بدأنا المباراة بخلق الفرص وأنهيناها بنفس الطريقة، لكن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل من الأول".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد السبيرس لـ30 نقطة، وفي المركز السادس، لكنه قد يتراجع إلى السابع أو الثامن إذا حقق ولفرهامبتون نتيجة إيجابية أمام ليفربول أو شيفلد يونايتد مع مانشستر سيتي مساء اليوم.