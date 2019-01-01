مورينيو: ماجواير أعاد الثقة لدفاع مانشستر يونايتد

ويشيد بإيجابية هجوم الشياطين الحمر

أثنى المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، على الوافد الجديد على مانشستر يونايتد هاري ماجواير، بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراته الأولى مع الفريق ضد تشيلسي.

وأثناء تحليله على الفوز العريض الذي حققه فريقه السابق على البلوز برباعية نكراء، قال "سبيشال وان" في استوديو شبكة "سكاي سبورتس". "ماجواير كان صلبًا كالصخرة، ومن المهم جدًا بالنسبة للفريق أن يكون لديه تلك الشخصية، لديه قدرة على قراءة المباراة ودائمًا متيقظًا، ولديه ثقة في نفسه. كان رائعًا".

وأضاف "يمكن أن يكون ليندلوف لاعبًا جيدًا للغاية، ومع ماجواير، ستكون هناك شراكة جيدة بينهما في قلب الدفاع"، لافتًا أن وجود ماجواير أعطى "ثقة كبيرة للدفاع".

لم يكن يتمنى بداية أفضل من هذه بالتأكيد 🙏 pic.twitter.com/0oJg7U2Fbp — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وفي نهاية حديثه عن اليونايتد أشاد بهجوم اليونايتد، مؤكدًا أنها كان خطيرًا جدًا داخل منطقة الجزاء بالذات.

وعن تشيلسي قال "لدي شعور أنهم قادرين على اللعب بطريقة أفضل من ذلك اليوم، ألونسو، وكانتي وجيرو كانوا على مقاعد البدلاء، الذهاب إلى أولد ترافورد، حتى وإن لم يعد ذاك الفريق الذي يخيف الناس، لكن ما زال مانشستر يونايتد، ويخوض أول مباراة على ملعبه في الموسم الجديد، لكن الخبرة لم تتناسب مع الفريق".

وختم بالإشارة إلى أن الاعتماد على الشباب مثل مونت، آبراهام وآخرون لا يكفي لذهاب تشيلسي بعيدًا هذا الموسم.