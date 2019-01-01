مورينيو: لن أقضي عطلتي في تحليل المباريات ولن أنسى لحظة عودتي لتشيلسي

مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف عن خططه المستقبلية ويتحدث عن لحظة عودته لتشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

وصف المدرب البرتغالي جوزية مورينيو عطلته الحالية بأنها عطلة عمل، وذلك في حديثه للقناة الإنجليزية لبي إن سبورتس.

ولا يرتبط سبيشال وان بأي عقد تدريبي حاليًا منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.

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وقال المدرب البرتغالي: "عطلتي حاليًا هي عطلة عمل، أنا لازلت مديرًا فنيًا ولست محللًا تلفزيونيًا، أنا أمر هنا في خطوات فقط كزيارات قصيرة، ولكني أعمل وأحضر لخطوتي المقبلة في عطلتي الحالية".

وعن أفضل إحساس شعر به في مسيرته التدريبية قال: "عند عودتي لتشيلسي في المرة الثانية، لأن عندما يطلب منك نادٍ أن تعود له مرة أخرى فهذا يدل على ثقتهم ونجاحك معهم".

يذكر أن مورينيو كان قد سبق له التتويج بالبريميرليج ثلاث مرات مع البلوز.