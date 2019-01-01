مورينيو: لن أشعر بالمفاجأة لو فاز أياكس أو توتنهام بدوري الأبطال

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد يؤكد على قدرة كل من أياكس وتوتنهام في تحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد بالعمل الذي قام به كل من توتنهام وأياكس في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن وصول أحدهما للنهائي سيكون أمرًا رائعًا وحصوله على البطولة سيكون مفاجأة جيدة.

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وقال مورينيو:"أنا سعيد حقًا لكلًا منهما، دومًا ما كنت أقول أن الوصول لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا دومًا ما يعني شيئًا هامًا، وأن التواجد في تلك المرحلة يأتي لأسباب واضحة".

وأضاف: "في دور المجموعات قد تكون محظوظًا في بعض الأحيان بسبب أن المنافس ليس بالجودة التي توقعتها، وبعض الأحيان تكون محظوظ في قرعة دور الـ 16، لكن في ربع النهائي تكون الفرص متساوية".

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وأكمل: "الفرق في دور نصف النهائي يكون كل فريق منهم لديه قدرة على تحقيق اللقب بنسبة 25% لذلك لن أشعر بأي مفاجأة لو حقق أياكس أو توتنهام دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن أياكس سيستضيف توتنهام على ملعبه في الأسبوع المقبل ببداية شهر مايو، على أن يحل ليفربول ضيفًا برشلونة