مورينيو لا يستبعد فكرة التدريب في البرازيل
هيثم محمد فيسبوك تويتر
تحدث جوزيه مورينيو، مدرب إنتر ومانشستر يونايتد السابق، عن إمكانية توليه منصب المدير الفني لفريق برازيلي بالفترة المقبلة.
ويتواجد مورينيو حالياً في البرازيل كمحلل تلفازي، وكان حاضراً في مباراة ريفر بليت وسانتوس في كأس كوبا سودا أمريكانا.
وقال مورينيو مع "دازون": "أنا لتدريب أحد الفرق البرازيلية؟ في الحياة تعلمت أن لا تقول لا أبداً، لا تعرف ما قد يحدث".
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🇧🇷 لديك لاعب برازيلي فريقك .. إذا لديك الـ DNA 🧬 الخاص بكرة القدم في فريقك— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019
قد يهبط مستواه لـ فترة لكن ثِق أن بمقدوره أن يقلب الأمور رأسًا على عقب في ثوانٍ معدودة 🎩 pic.twitter.com/B4VgInpmOG
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وأتبع: "دائماً ما أقضي عطلتي هنا، هذا مكانه أحبه أنا وعائلتي كثيراً".
وختم: "ولكن استبعد حدوث الأمر، أنا حالياً أبحث عن فريق أوروبي لأتولى تدريبه بالفترة المقبلة".
وارتبط مورينيو في الفترة الماضية بالعودة لتدريب إنتر أو ريال مدريد بعد رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد.