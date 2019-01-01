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إنترناسيونالي

مورينيو لا يستبعد فكرة التدريب في البرازيل

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Getty Images
مورينيو يبحث عن فريق جديد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب إنتر ومانشستر يونايتد السابق، عن إمكانية توليه منصب المدير الفني لفريق برازيلي بالفترة المقبلة.

ويتواجد مورينيو حالياً في البرازيل كمحلل تلفازي، وكان حاضراً في مباراة ريفر بليت وسانتوس في كأس كوبا سودا أمريكانا.

وقال مورينيو مع "دازون": "أنا لتدريب أحد الفرق البرازيلية؟ في الحياة تعلمت أن لا تقول لا أبداً، لا تعرف ما قد يحدث".

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وأتبع: "دائماً ما أقضي عطلتي هنا، هذا مكانه أحبه أنا وعائلتي كثيراً".

وختم: "ولكن استبعد حدوث الأمر، أنا حالياً أبحث عن فريق أوروبي لأتولى تدريبه بالفترة المقبلة".

وارتبط مورينيو في الفترة الماضية بالعودة لتدريب إنتر أو ريال مدريد بعد رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد.

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