أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما أنه لا يفقتد اللعب في دوري أبطال أوروبا مع كبار القارة العجوز.

جاء هذا في تصريحاته قبل مواجهة فريقه المنتظرة ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وتطرق للحديث عن مواجهتي باريس وريال مدريد، وإنتر وليفربول.

وقال مورينيو: "لدي امتياز كوني خضت حوالي 150 مباراة أو أكثر في دوري أبطال أوروبا، لذلك لا أشعر بالاستياء للعب في دوري المؤتمر".

وأضاف: "لا أشعر بالحنين لدوري الأبطال، ولم أشاهد الكثير من المباريات الكبيرة، لم أحب مواجهة باريس وريال مدريد، ومباراة إنتر وليفربول كانت جيدة".

وكانت مواجهة باريس وريال مدريد قد انتهت لصالح الفريق الفرنسي بهدف نظيف، بينما فاز ليفربول على إنتر بهدفين نظيفين.

ويملك مورينيو لقبي دوري أبطال أوروبا في سجلاته مع بورتو في 2004 وإنتر في 2020 ولقب دوري أوروبي مع مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن روما يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع بسبع نقاط.