مورينيو: لا أعتقد أن مستقبلي في إيطاليا

مورينيو يتحدث عن ثلاثية إتتر

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان السابق احتمالية عودته للتدريب في إيطاليا.

وقال مورينيو لبرنامج تيكي تاكا:"إنتر هو بيتي وعائلتي. (ماسيمو) موراتي (المالك السابق للنادي) هو صديقي ورئيسي. قصة الثلاثية لا تزال مذهلة".

وأضاف:"بعد (نهائي) مدريد، إذا عدت لسان سيرو من أجل الاحتفال ما كنت لأغادر أبداً".

وأوضح:"حين تقول وداعاً لعائلة يكون الأمر صعباً للغاية، في تلك الليلة كنت أعلم أني سأرحل لأني لم أستطع رفض ريال مدريد للمرة الثالثة".

وعن مستقبله قال:"لا أظن أنه سيكون في إيطاليا".

يذكر أن مورينيو فاز بالثلاثية مع إنتر في 2010، آخرها كان نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ على ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بريال مدريد، والذي انتقل لتدريبه في الموسم التالي مباشرةً.