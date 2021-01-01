مورينيو: كين سيحطم كل الأرقام القياسية وهو من يقرر أن يلعب أم لا

إشادة كبيرة..

أعرب جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى طريق الانتصارات بالفوز على وست بروميتش، في الوقت الذي أخذ في كيل المديح لنجم فريقه الأول، هاري كين.

وبعد أن سقط توتنهام في ثلاث خسائر متتالية بالبريميرليج الجولات الماضية، تمكنوا أخيرًا من الظفر بثلاث نقاط هامة أمام وست بروميتش بثنائية نظيفة، في المباراة التي شهدت عودة هاري كين من الإصابة.

كين غاب عن آخر مباراتين، لكن ذلك لم يمنعه من العودة والتسجيل، ليصبح بذلك ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا بقميص توتنهام في التاريخ، ما اعتبره مورينيو أمرًا منطقيًا قياسًا بقدراته.

الاستثنائي بعد المباراة قال حول الفوز "طبعًا النتيجة هي الأهم عندما يأتي الفريق من ثلاث خسائر، ما كان له تأثير عليّ حقًا. الفوز لم يكن مفاجئًا لي، كنت أتوقع ذلك".

وتابع "لكن ما جعلني سعيدًا حقًا هو رؤية هذا الالتزام وتلك الرغبة الجماعية، كان ذلك مهمًا للغاية. أنا سعيد بسبب ذلك، وراضٍ عن الأشياء الجيدة التي فعلناها في كرة القدم أيضًا".

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أما عن كين، فقال "بالأمس كان يتدرب بشكل جيد للغاية، بالطبع لاعب في هذا المستوى هو من يتخذ القرار بنفسه، لقد كان واضحًا ومستعدًا للقيام بذلك وخاض المباراة دون مشكلة".

كما استطرد "هاري كين لاعب مميز في تاريخ النادي، سوف يحطم كل رقم قياسي ممكن. إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، لا يوجد شيء آخر يُقال".

وأتم "يعتمد الفريق عليه كثيرًا ولا يمكننا إخفاء ذلك، إنها الأهداف التي يمكنه تسجيلها والتمريرات الحاسمة وكذلك الشخصية القوية التي يتمتع بها ودائمًا تأثيره مهم بالنسبة لنا".

الجدير بالذكر أن فوز توتنهام اليوم قد رفع رصيده ليصبح 36 نطقة ويحتل بذلك المركز السابع، بينما ارتفعت أهداف كين هذا الموسم بالبريميرليج إلى 12 هدفًا في المركز الثالث خلف محمد صلاح وبرونو فيرنانديش.