مورينيو: كنت أستطيع الوصول لـ 31 بطولة ولم أترك مانشستر يونايتد بسبب بوجبا

تعرف على تصريحات مورينيو حول بول بوجبا والمنافسة مع بيب جوارديولا

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنّ بول بوجبا، لاعب الشياطين الحمر، لم يكن سبب الرحيل عن مسرح الأحلام مشيرًا إلى أنّه أهدر فرصة الوصول إلى 31 لقبًا.

مورينيو تعرض للإقالة في ديسمبر الماضي من مانشستر يونايتد كما يمتلك 25 بطولة في مسيرته.

وقال مورينيو في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أستطيع القول إن بول بوجبا هو سبب أزمة مانشستر يونايتد أو أنني كنت ضحيته على الإطلاق".

وتابع: "لم أعاني من أزمة مع كريم بنزيما في ريال مدريد بل حاولت تطوير موهبته العظيمة وعقليته ليصل إلى أن يكون سفاحًا أمام المرمى".

سبيشال وان تحدث عن أزمة تراجع الفرق التي دربها في الموسم الثالث مشيرًا إلى أنّه حينما يغيب الدعم من النادي ووجود خلاف بين اللاعبين والمدرب تصبح الأمر أكثر صعوبة.

مورينيو يدافع عن توخيل ويستبعد تدريب باريس سان جيرمانhttps://t.co/wZwfi4Mrzb pic.twitter.com/ktH5Qn4rRR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وحول نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، علّق صاحب الـ 56 عامًا: "يعجبني كثيرًا عمل المدربين يورجن كلوب وماوريسيو بوتشيتينو ويستحقان تحقيق بطولة كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا. الألماني وصل إلى 3 نهائيات قارية ولم يحقق أي بطولة والأرجنتيني لم يحصد أي لقب بعد مع السبيرز".

واختتم: "بيب جوارديولا حقق 26 لقبًا وتفوق عليّ؟ لو كنت استمريت في بورتو أو إنتر بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا لكنت حققت السوبر المحلي والقاري وكذلك كأس العالم للأندية أي أن ألقابي ستصل إلى 31. لا أهتم كثيرًا بالأرقام".

جدير بالذكر أنّ مورينيو نفى إمكانية تدريب باريس سان جيرمان وأشاد بإمكانيات المدرب توماس توخيل.