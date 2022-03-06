مورينيو كان قريبًا من تدريب ميسي .. ما حقيقة محاولات تشيلسي ضم البرغوث؟

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن قرب ليونيل ميسي من الانضمام إلى نادي تشيلسي في عام 2014.

وكان ميسي قد ارتبط اسمه بأندية تشيلسي ومانشستر سيتي في بعض الفترات السابقة، قبل أن يمدد البرغوث تعاقداته عدة مرات مع نادي برشلونة الإسباني.

وتحدث رومانو عن رغبة رومان أبراموفيتش في ضم ميسي لكتيبة جوزية مورينيو الذي كان يتولى تدريب الفريق آنذاك.

ماذا قال فابريزيو رومانو؟

كان لاعب باريس سان جيرمان الحالي أحد أهداف فريق غرب لندن في عام 2014 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

كما أفاد فابريزيو رومانو على قناته عبر اليوتيوب، أن تشيلسي كان يرغب في ضم البرغوث بعد الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم حيث خسرت الأرجنتين 1-0 أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

وقال رومانو: "لم يكن الأمر قريبًا للغاية، لكن تشيلسي كان يحاول حقًا التعاقد مع ليونيل ميسي في عام 2014، مع وجود جوزيه مورينيو كمدير فني آنذاك، وكانوا يحاولون إقناع ميسي بالانضمام إليهم."

وأضاف: "بدلاً منه، وقع مورينيو مع كل من دييغو كوستا وسيسك فابريجاس واستمروا في الفوز بالدوري الممتاز وكأس دوري كرة القدم في ذلك العام".

هل كانت المرة الوحيدة التي حاول فيها تشيلسي ضم ميسي؟

ذكرت صحيفة "الميرور" أيضًا أن تشيلسي، جنبًا إلى جنب مع مانشستر سيتي، كانا يقودان السباق للتعاقد مع ميسي في الصيف الماضي بعد أن غادر برشلونة للانتقال في النهاية إلى باريس سان جيرمان.

كما يزعم التقرير أن أبراموفيتش قد طلب "لقاءً عاجلاً" مع ممثلي ميسي حيث كان يتطلع إلى اقتراح عرضًا لجلب الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن ميسي يستعد مع فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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