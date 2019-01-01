مورينيو: قدمنا مباراة مثالية ومدرب المنافس اعترف بذلك

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام سعيد بأداء فريقه أمام بيرنلي في الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سعادته بما قدمه فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره بيرنلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو: "اليوم مثالي بالنسبة لنا، خرجنا دون إصابات وبشباك نظيفة وقدمنا كرة قدم مثالية وشارك عدد من الشباب في المباراة".

وأضاف: "شين دايش رجل صريح جاء لي بعد المباراة وقال أننا كنا أقوياء للغاية بالنسبة لهم، أشكره على ذلك هم فريق صعب لكننا كنا في أفضل حالاتنا بالفعل، هم لم يكونوا بذلك السوء".

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وأكمل: "أخيرًا سيحصل الفريق على يوم راحة، لم أتمكن من فعل ذلك حتى اليوم لكنهم بالغد لن يعملوا ولن يكون هناك الكثير منا لمشقة".

وأنهى تصريحاته: "أتذكر عندما كنت في برشلونة وسجل رونالدو الظاهرة هدف مثل ذلك الذي سجله سون، لقد كان مذهلًا على كل النواحي ونجح في إنهاء الفرصة بشكل جيد أمام حارس صعب".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز فريق توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.



