مورينيو في تسريب للاعبي توتنهام: العبوا مثل الأوغاد!

نصيحة غير مألوفة وجهها المدرب البرتغالي للاعبيه

كشفت بعض التسريبات المصورة، طريقة جوزيه مورينيو في تحفيز اللاعبين بفريقه الحالي توتنهام خلال هذا الموسم.

"كل شيء أو لا شيء" السلسلة الجديدة التي ستصدر قريباً على منصة "أمازون"، والتي ستعرض كواليس موسم توتنهام من داخل غرفة خلع الملابس ومن أماكن مختلفة بالملعب.

البداية الكارثية للموسم تحت قيادة المدرب المُقال ماوريسيو بوتشيتينو، وقرار إدارة النادي بجلب البرتغالي مورينيو بدلاً منه بعد النتائج الكارثية، ستكون ضمن الحلقات المقرر صدورها.

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وداع بوتشينيو المؤثر خلال رحيله، بالإضافة للخسارة الكارثية من بايرن ميونخ 7/2، بالإضافة للشجار بين سون وهوجو لوريس، والعديد من اللقطات الأخرى ستكون ضمن السلسلة كذلك.

مقطع آخر انتشر على موقع التواصل الاجتماعي، تم تسريبه خلال قيام مورينيو بمنح لاعبيه التعليمات واستخدام بعض الألفاظ الخارجة.

وقال مورينيو للاعبيه:يجب عليكم التواصل بشكل جيد في الملعب، بكل أمانة أعتقد أنكم مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأضاف:"خلال الـ90 دقيقة يجب عليكم اللعب كالأوغاد والتعامل بحدة مع الخصم، ليس بغباء ولكن أوغاد أذكياء".

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وظهر اللاعبين في حالة دهشة وذهول من طريقة مورينيو في الحديث، خاصة الدنماركي كريستيان إريكسن الذي رحل في وقت لاحق إلى إنتر.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع بالدوري الإنجليزي بـ55 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.