مورينيو: علاقتي بلاعبي ريال مدريد كانت جيدة

مدرب ريال مدريد السابق يرد على الاتهامات التي وجهت له خلال حقبته في ملعب سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد جوزية مورينيو المدير الفني الأسبق لفريق ريال مدريد بأن علاقته بلاعبي ريال مدريد كانت جيدة، وذلك في حواره لقناة بي إن سبورتس.

وتواجد المدرب البرتغالي في الاستوديو التحليلي لمباراة الكلاسيكو، حيث أنه لا يرتبط حاليًا بأي فريق بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

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وقال مورينيو: "مجموعة اللاعبين كانت رائعة وملتزمة، لا يمكن أن تفوز بالبطولات دون أن تكون علاقتك جيدة مع اللاعبين، وأن يكون هناك انسجام بين المجموعة، فزت بالبطولات مع تشيلسي والإنتر وريال مدريد، قابلت بعض المشاكل مع لاعبي مانشستر يونايتد، وقد أثرت هذه المشاكل على عملي مع الفريق، ولكني لا أريد ذكرها".

وكان مورينيو قد خاض في معارك شخصية مع لاعبي ريال مدريد أمثال البرازيلي ريكاردو كاكا والحارس الإسباني إيكر كاسياس.

أما عن طريقة احتفاله المفضلة بالأهداف قال مورينيو: "لدي الكثير، أحيانًا أجثو على ركبتي وأحيانًا أضع يدي في جيوبي وأحيانًا لا أحتفل".

يذكر أن مورينيو كان قد توج بالدوري وكأس الملك مع ريال مدريد.